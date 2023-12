»Ob upoštevanju resno zaskrbljujočih razmer v Palestini in v znak solidarnosti z našimi palestinskimi brati in sestrami bo vlada za novo leto strogo prepovedala organizacijo kakršnih koli prireditev,« je v posebej posnetem sporočilu dejal Kakar. Pakistance je ob pričakovanju novega leta pozval k zmernosti in ponižnosti.

Ob tem je izpostavil muke, v katerih se je po njegovi oceni znašel muslimanski svet spričo izraelskega zatiranja in nasilja nad Palestinci. Po njegovi oceni so izraelske sile prestopile vse meje nasilja in nepravičnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Začasni premier je poudaril vlogo, ki jo je Pakistan odigral od izbruha konflikta med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas z namenom, da bi na mednarodni ravni dal glas Palestincem. Napovedal je tudi trejo pošiljko humanitarne pomoči za območje Gaze.