Kranj. Kranjski policisti so bili v sredo nekaj pred polnočjo obveščeni o požaru v zapuščenem objektu v neposredni bližini Mercatorja na Savskem otoku, v katerem so si streho nad glavo delili kranjski brezdomci. »Na kraj so bile poslane vse interventne službe. Iz objekta je bilo evakuiranih devet odraslih oseb, ki v požaru niso bile telesno poškodovane. Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled, zato vzrok požara in materialna škoda še nista znana in sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave,« so včeraj sporočili iz Policijske uprave Kranj in dodali, da bodo policisti o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Požar je v dobrih treh urah pogasilo 45 gasilcev iz Gasilsko reševalne službe Kranj ter prostovoljnih gasilskih društev Kranj-Primskovo, Britof in Kokrica. Reševalci nujne medicinske službe Kranj so morali pomagali osebi, ki se je nadihala nevarnega dima, po intervenciji pa so gasilci skupaj s pripadniki civilne zaščite poskrbeli še za prevoz brezdomcev do kranjskega dijaškega doma, kjer so jim pristojni uredili zasilno nočitev. »Zakaj je zagorelo, še ne vemo, vemo pa, da je začelo goreti v spodnjem prostoru večinoma lesenega objekta. Ogenj se je skozi stropno plato razširil tudi v zgornje prostore, a večjih težav z ognjem ni bilo. Gašenje je bilo oteženo predvsem zaradi velike količine dima in dimnih produktov, zato je bilo treba prostore po gašenju dobro prezračiti,« je pojasnil strokovni vodja in poveljnik GARS Kranj Andraž Šifrer.

Zaradi malomarnosti brezdomcev lani pogorel kulturni spomenik

Po besedah poveljnika GARS zagoreli objekt ni uničen, precej ožgan je le eden od prostorov, medtem ko še ni znano, ali so ostali prostori še primerni za bivanje. »Obstaja verjetnost, da se bodo brezdomci v bližji prihodnosti vnovič naselili vanj,« je na naše vprašanje, ali bodo Kranjčani brez strehe nad glavo spet zasedli zapuščeni objekt na Savskem otoku, odgovoril Andraž Šifrer.

Naj spomnimo, da je v neposredni bližini omenjenega priljubljenega pribežališča kranjskih brezdomcev lani pogorel Majdičev mlin - zgodovinski objekt, zaščiten tudi kot kulturni spomenik. Kriminalistična preiskava je prst krivde uperila v malomarnost enega od brezdomcev, ki so se zbirali v tej opuščeni kranjski stavbi, ki je dolga leta menjala lastnike in kjer so ti želeli urediti nova petična stanovanja.