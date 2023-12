V petek bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v severni Sloveniji do -2, najvišje dnevne od 9 do 14, v severnih krajih okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo čez dan od severa delno razjasnilo. V nedeljo se bo oblačnost od zahoda spet povečala. Popoldne bo v zahodnih krajih že rahlo deževalo, zvečer in v silvestrski noči pa bo dež predvidoma zajel večji del Slovenije.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni in vremenske fronte potujejo proti vzhodu severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno in južno od nas bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter.