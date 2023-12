Kamardin je bil aretiran septembra lani, ko je na protestu, ki je potekal na enem od trgov v ruski prestolnici, recitiral svojo pesem z naslovom Ubij me, miličnik. Ob tem je vzklikal tudi ostre slogane proti imperializmu in ruski priključitvi ukrajinskih ozemelj.

33-letni Rus je dejal, da je bilo njegovo pridržanje še posebej nasilno. Trdil je, da so ga policisti praktično posilili in ga nato prisilili, da je posnel video, v katerem se je opravičil za svoja dejanja. Pred tem naj bi grozili tudi njegovi tedanji partnerki.

Poleg Kamardina je bil danes na pet let in pol zapora obsojen tudi 23-letni Jegor Štovba, ki je prav tako sodeloval na istem protestu, poroča AFP. Oba sta bila obsojena zaradi »spodbujanja sovraštva« in »pozivanja k dejavnostim, ki ogrožajo državno varnost«.

Štovba je danes pred sodiščem vztrajal, da z udeležbo na protestu ni kršil zakona, Kamardin pa je prosil za pomilostitev in dejal, da se ni zavedal tega, da bi s svojimi dejanji kršil zakon. »Nisem junak in nikoli nisem nameraval iti v zapor zaradi svojih prepričanj,« je dejal v izjavi, objavljeni na omrežju Telegram.

Ruske oblasti so po navedbah AFP od februarja lani zaradi protestov proti vojaški operaciji v Ukrajini doslej pridržale že več tisoč ljudi.