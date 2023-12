Združeni narodi so danes objavili poročilo o spoštovanju človekovih pravic na območjih zasedenega Zahodnega brega in vzhodnega Jeruzalema v obdobju med 7. oktobrom in 20. novembrom. Ugotovili so, da se stanje hitro poslabšuje, in Izrael pozvali, naj ustavi nezakonite poboje palestinskega prebivalstva.

#Gaza: I call for an immediate end to the use of military weapons and means during Israeli law enforcement operations, an end to ill-treatment & discriminatory restrictions of Palestinians - @volker_turk on the UN report on the human rights situation in the occupied West Bank — UN Human Rights (@UNHumanRights) December 28, 2023

»Uporaba vojaških taktik in orožja, nesorazmerna uporaba sile proti Palestincem ter uveljavljanje diskriminatornih omejitev gibanja so zelo zaskrbljujoči. Takšne intenzivnosti nasilja in represije nismo videli že leta,« je ob tem dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk.

The United Nations Security Council adopted a resolution to boost humanitarian aid to the Gaza Strip that stopped short of a call for a ceasefire after a week of vote delays and intense negotiations to avoid a United States veto https://t.co/SdASxZ6x3Lpic.twitter.com/igYDcUVXvW — Reuters (@Reuters) December 23, 2023

Združeni narodi v zadnjih tednih od izbruha spopadov na območju Gaze beležijo visok porast nasilja tudi na Zahodnem bregu, kjer so izraelski naseljenci in vojaki pobili številne Palestince, streljali nanje, zažigali njihove hiše in uničevali njihovo lastnino.

Türk je Izrael med drugim pozval, naj ustrezno razišče vse primere nasilja in poskrbi za zaščito palestinskih skupnosti pred prisilnim razseljevanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nasilje izraelskih naseljencev je v zadnjem času obsodilo tudi več zahodnih držav.

Urad ZN za človekove pravice (OHCHR) je ob tem potrdil, da je bilo v obdobju od 7. oktobra do začetka tega tedna na okupiranem Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ubitih 300 Palestincev, med njimi 79 otrok. Od začetka leta do 7. oktobra pa je bilo na Zahodnem bregu ubitih 200 Palestincev, največ od leta 2005.

Poročilo ZN je sicer obravnavalo obdobje šestih tednov, ki je sledilo začetku spopadov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas na območju Gaze. Ti so izbruhnili 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa na izraelskem ozemlju ubili okrog 1140 ljudi in zajeli približno 250 talcev, od katerih je 129 še vedno v Gazi.

Največ ubitih žensk in otrok

Izrael se je na napad Hamasa odzval s intenzivnim bombardiranjem območja Gaze, kasneje pa je v palestinski enklavi sprožil tudi kopensko vojaško operacijo. Izraelske sile so od 7. oktobra v Gazi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubile več kot 21.320 Palestincev, večinoma žensk in otrok.

Palestinsko ministrstvo je danes po navedbah britanskega BBC sporočilo še, da je bilo v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih v Gazi skupno ubitih 210 ljudi. Izraelske sile nadaljujejo z operacijami po skoraj celotnem območju Gaze, več sto tisoč razseljenih ljudi pa je stisnjenih v prenatrpana zatočišča na jugu enklave.

Izraelske sile na Zahodnem bregu zasegle več kot dva milijona evrov

Izraelske sile so danes v okviru racij v Ramali in drugih mestih na zasedenem Zahodnem bregu zasegle več milijonov izraelskih šeklov oziroma več kot dva milijona evrov. Ta denar je bil namreč po njihovih navedbah namenjen financiranju terorističnih dejavnosti. Racije so izvedli v menjalnicah, njihove lastnike pa aretirali, poroča britanski BBC.

Racije so izraelske sile sicer izvedle v desetih mestih, navaja spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

»Med operacijo smo našli teroristična sredstva in zasegli več deset milijonov šeklov, sefe, dokumente, snemalne sisteme in telefone,« je sporočila izraelska vojska, ki trdi, da so menjalnice zagotavljale sredstva skupinam, kot je gibanje Hamas.

Palestinska tiskovna agencija Wafa je medtem poročala, da so izraelski vojaki aretirali več lastnikov menjalnic in zasegli denar iz njihovih sefov, ki so jih pred tem razstrelili. »To je bila racija, kakršne v središču Ramale še nismo videli,« je povedal poročevalec Al Jazeere in dodal, da so se racije začele zgodaj zjutraj.

Palestinska denarna uprava pa je sporočila, da so izraelske sile ob zori vdrle na sedeže šestih menjalnic pod njenim nadzorom na Zahodnem bregu. Po njeni oceni ta dejanja izraelskih sil kršijo vse mednarodne norme, zakone in sporazume, njihov cilj pa je spodkopati zaupanje v palestinsko bančništvo in bančni sektor.

Istočasno naj bi v središču Ramale prišlo do spopadov med izraelskimi vojaki in Palestinci. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bil v njih ubit najmanj en človek, 14 drugih pa ranjenih. Še ena oseba je bila po navedbah palestinskega Rdečega polmeseca ranjena v Nablusu, devet pa po navedbah Wafe v Halhulu.

Čeprav izraelske racije na Zahodnem bregu niso nič novega, so se njihov obseg, pogostost in intenzivnost po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra in izraelski ofenzivi na Gazo povečali.