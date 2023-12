Knjiga, ki deluje kot priročnik in vodič za iskanje smisla v življenju, je pred tedni izšla v samozaložbi, uredil pa jo je pisatelj Miha Mazzini, sicer avtor več romanov. Uporabnica instagrama je kmalu po izidu knjige Gaspari v komentarjih opozorila, da gre pri nekaterih delih knjige za plagiat dela priljubljene kanadske avtorice Rupi Kaur Zdravljenje skozi besede. Opazila je, da je Gaspari pri poglavju Strah zgolj prevedla poglavje Fear (Strah) iz knjige Zdravljenje skozi besede. Tudi uvod v knjigo je v petih točkah dobesedni prevod izvirne knjige.

Avtorica je spletne komentarje o plagiatorstvu najprej odstranila, a uporabniki so s preučevanjem napak v knjigi nadaljevali. Na očitke ene izmed uporabnic, ki je zapisala, da se mora Gaspari zavedati, da je plagiat kaznivo dejanje, je zapisala: »Pri pisanju knjige sem se zgledovala po strukturi številnih knjig, ki jih cenim in so mi bile všeč. Med njimi tudi knjiga Rupi Kaur. V svoji knjigi sem poskušala združiti lastne izkušnje z najboljšimi nasveti. Pri poglavju, ki ga omenjaš, pa sem za strokovno razlago prosila tudi psihologinjo, ki se ji v knjigi zahvaljujem.«

Na očitke se je odzvala z opravičilom

Uporabniki spleta so kljub njeni razlagi ostali nezadovoljni, saj tako Rupi Kaur kot omenjena psihologinja nista navedeni kot vir vsebine. Ime psihologinje je zapisano le v zahvali ob koncu knjige. Po informacijah Metropolitana so spletni uporabniki že podali prijave na Urad za zaščito intelektualne lastnine, ena od bralk pa je kršitev sporočila tudi založniku avtorice Rupi Kaur.

Po slabem tednu se je na očitke o plagiatorstvu z javno objavo odzvala Gaspari, ki je zapisala, da sta vaji zgolj vključeni v priročnik in, da je napako pri navajanju virov storila zaradi nepozornosti. Kot je pojasnila, naj bi prišlo do napake v času priprav vsebine za knjigo. Zagotovila je, da se ustrezno navajanje vira že ureja in bodo vse knjige ustrezno označene.

V preteklih letih že več plagiatov

V Sloveniji so pred leti že odmevale zgodbe o plagiatorstvu; zadnja je izbruhnila v letu 2017, ko je režiser in igralec Boris Kobal na razpis za izvirno komedijo prijavil delo Profesionalci espe, ki se je kasneje izkazalo za popolni prevod italijanskega dela La prova generale. Po razkritju je celjsko gledališče komedijo umaknilo s sporeda, Kobal pa so kazensko ovadili zaradi povzročitve velike gospodarske škode. Obsojen je bil na 15 mesecev pogojne kazni za dobo treh let in izgubil odškodninsko tožbo v vrednosti 54 tisoč evrov.

V letu 2007 je bila plagiatorstva obtožena kolumnistka Mojca Mavec, ki je v ženski reviji Ona objavila prepisano kolumno, na kar jo je opozorila bralka v pismih bralcev. Kasneje se je za napako opravičila, a so tudi v njenem opravičilu zasledili izposojene citate. Revija Ona je z Mojco Mavec sodelovanje takrat prekinila. Ob Mavec sta bili plagiatorstva obtoženi tudi Vida Žabot in Melania Trump.

Kršitelji so kazensko odgovorni

Ob prijavi kršitve na Urad RS za intelektualno lastnino imajo prijavitelji možnost prijave kršitve materialnih avtorskih pravic, kjer je zagrožena kazen tudi do osem let zapora. Poleg fizičnih oseb so v primeru storitve navedenega kaznivega dejanja kazensko odgovorne tudi pravne osebe.