Priprava zavitka oziroma štrudlja, ki smo ga v pogovornem jeziku lepo poslovenili iz avstrijske besede strudel, kar po naše pomeni vrtinec, naj bi izvirala z Bližnjega vzhoda in datirala celo v čas Asirije (2500 pr. n. št. do 605 pr. n. št), saj star rokopis, napisan v osmem stoletju pr. n. št., kot trdijo zgodovinarji, opisuje sladico za asirski dvor iz tankih plasti, napolnjenih z medom in orehi. Uporaba listnatega testa, sladkanega z medom, oreščki ali suhim sadjem, se je nato razširila kot požar, saj so ga cenili prebivalci srednje Azije, Turčije, Grčije in drugih sredozemskih držav. Potomka te sladke starodavne jedi naj bi bila baklava, ki je v Evropo zašla, ko so Turki leta 1453 zasedli Bizanc oziroma Konstantinopel. In prav iz baklave, ki so jo ustvarili turški slaščičarji, je v času Avstro-Ogrske nastal znameniti »strudel«, ki je vrh priljubljenosti doživel v 18. stoletju med dunajsko aristokracijo, ta pa ga je prek trgovcev z dobrinami in dobrotami razširila drugod po Evropi. Dunajska gospoda je namreč oboževala sladice, med katere je sodil tudi štrudelj. Iz dokumentiranih zapisov vemo, kot trdijo avstrijski popisovalci kulinarične dediščine, da je cesarica Marija Terezija, ki je rada dobro in včasih tudi veliko jedla, svojim kuharjem pogosto naročala, naj ji pripravijo štrudelj. Tudi Franc Jožef zanj ni bil imun. Menda mu ga je osebno med skrivnimi obiski pripravljala za zajtrk baronica Kiss von Ittebe, kasneje bolj znana kot avstrijska igralka Katharina Schratt, ki je med ljudstvom zaradi tesnega prijateljstva s Francem Jožefom veljala za nekronano cesarico Avstrije. Ampak takrat še ni šlo za klasičen jabolčni zavitek, ki naj bi bil pripravljen iz listnatega testa, jabolk, drobtin, rozin, cimeta in kristalnega sladkorja, temveč za mlečno različico. Najstarejši recept za štrudelj je namreč za mlečno-smetanov zavitek, napisan pa je bil na roko in se je znašel v neki kuharski knjigi iz leta 1696, izvirnik pa hranijo v Dunajski mestni knjižnici. Šele od leta 1800 so po dualistični državi postopoma nastajali zavitki z različnimi načini priprave in različnimi nadevi, kot so jabolčni, mandljev, zdrobov, rižev, smetanov, grozdni, makov, orehov, zeljni … Čeprav si ga na nek način lastijo Avstrijci, saj velja za avstrijsko nacionalno jed, je jabolčni zavitek uradno še državno pecivo Teksasa, v Italiji pa je priznan kot tradicionalni agroživilski proizvod (PAT) Južne Tirolske.

Jabolčni zavitek Sestavine za testo: 80 ml mlačne vode 1 žlica + ½ čajne žličke rastlinskega olja ½ čajne žličke kisa 145 g moke za kruh ščepec soli Jabolčni nadev: 3 žlice nesoljenega masla (40 g) 80 g krušnih drobtin 65 g kristalnega sladkorja ½ čajne žličke mletega cimeta 50 g rozin 3 žlice ruma 1 kg jabolk 1 žlica limoninega soka 2 žlici stopljenega masla za mazanje testa Priprava: 1. V veliki skledi zmešamo mlačno vodo, olje, kis in sol. Kislina, kot je kis, pomaga sprostiti gluten, da se testo lažje raztegne. Z žlico vmešamo približno polovico moke, nato pa postopoma dodamo še preostalo moko, dokler se ne poveže in jo lahko obdelamo z rokami. 2. Testo gnetemo do gladkega približno 10 minut v skledi ali na delovni površini. Če je preveč lepljivo, dodamo še malo moke, nato pa ga oblikujemo v gladko kroglo. Čisto skledo premažemo z oljem, v skledo položimo testo in ga premažemo z oljem, skledo pokrijemo in pustimo stati 1 uro na sobni temperaturi. 3. V ponvi raztopimo maslo in dodamo drobtine, da zlato porjavijo. Odstavimo jih z ognja in ohladimo. Sladkor in cimet zmešamo, nato dodamo na maslu popražene drobtine in dobro premešamo. Rozine namočimo v rum za približno 10 minut, da se zmehčajo. Olupimo jabolka, razpolovimo in odstranimo sredico ter jih narežemo na rezine in pokapamo z limoninim sokom, da ne porjavijo. Dodamo jim namočene rozine, vendar ne preostalega ruma, in dobro premešamo. 4. Testo razvaljamo z valjarjem na čisti in rahlo pomokani površini. Ko postane tanjše, ga odložimo na rahlo pomokan prt, poravnamo gube tako na prtu kot na testu ter polovico premažemo s polovico stopljenega masla, na drugo polovico pa razporedimo mešanico krušnih drobtin in nanje razporedimo jabolka. 5. Zavihamo stranske konce testa, nato pa testo nežno zavijemo in ga položimo na peki papir v pekač. Namažemo s preostalim stopljenim maslom in v pečici ogreti, na 190 stopinj Celzija, pečemo približno 30 minut, dokler testo ne porumeni. Serviramo ga še toplega, posutega s sladkorjem v prahu.

Ramstek s čatnijem iz čebule Sestavine: 500 g čebule olje za pečenje 1/8 l kisa iz belega vina 4 žlice medu 1 žlička posušenega timijana 1 noževa konica posušenega čilija 6 ramstekov po 180 g sol, poper Priprava: Čebulo olupimo in narežemo na obročke. V ponvi segrejemo nekaj olja, dodamo čebulo in jo pražimo toliko časa, da postekleni. Nato jo zalijemo s kisom in z 1/8 litra vode in vse skupaj kuhamo. Med kuhanjem počasi dodajamo med, čili in timijan. Zmanjšamo ogenj in čatni kuhamo na zmernem ognju pol ure, tako da komaj ostane kaj tekočine. Pečico segrejemo na 80 stopinj. Ramsteke na obeh straneh začinimo s soljo in poprom, jih na hitro popečemo na zelo vročem olju, nato pa položimo v nepregorno posodo za dušenje ter jo za 35 minut postavimo v pečico. Meso narežemo in ponudimo s čatnijem in pire krompirjem.