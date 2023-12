Šest otrok je obdarila tudi družina iz Ljubljane, nato pet zaposlenih v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, Iskrica pa je z denarno pomočjo bralk in bralcev Nedeljca osemnajst družin, v katerih je skupaj 52 otrok, razveselila z darilnimi karticami za nakup hrane.

»V tem tednu nam je dvakrat pozvonil poštar na vrata. Vanj uprem začuden pogled, saj v rokah drži ogromen paket, zavedajoča se, da nisem ničesar naročila. Ko smo paketa odprli, pa so nam skoraj oči padle ven. Paketa, polna dobrot, oblačil, igrač … Nismo mogli verjeti svojim očem. Sploh naša sončka sta z velikim navdušenjem pogledovala na stvari. Potem pa je sledilo še večje presenečenje, saj so paketa poslali vaši dijaki 4. A in 1. D razreda. Naj vam povem, da to niso samo dijaki vaše gimnazije – to so dijaki z velikim srcem in čutom do soljudi. To so srčni otroci/najstniki. Hvala vam, učitelji in vodstvo, da jih spodbujate pri tem, kar počnejo! Z dna srca pa se zahvaljujemo vam, dragi dijaki. Ostanite srčni še naprej!«

To ganljivo pisemce je na ljubljansko Gimnazijo Šiška poslala Teja Košutnik s Pristave v občini Črna na Koroškem, mamica leto dni stare Mance in petletnega Maksa. Košutnikove smo konec letošnjega avgusta predstavili v Iskrici, potem ko so morali zaradi pobesnelih reke Meže in potoka Bistra, ob sotočju katerih živijo, za nekaj dni zapustiti dom. Odkar so se vrnili vanj, pa trepetajo ob vsakem obilnejšem deževju. No, upanje, da bodo morda lahko spet mirno živeli, sta jim te dni vzbudila bagra, ki sta se pojavila pod njihovo hišo in sta končno začela urejati močno spodjedeno brežino.

Za dodatno predpraznično srečo Košutnikovih so, kot smo omenili v uvodu, poskrbeli dijakinje in dijaki Gimnazije Šiška iz Ljubljane, ki so se v okviru dobrodelnega tedna Za otroški nasmeh znova spomnili tudi Iskričinih otrok. Šolska svetovalka Magdalena Marciuš, gospa z izjemnim čutom za ljudi v stiski, nas je prosila za nasvet, katerim družinam, ki smo jih predstavili v Nedeljskem dnevniku, bi lahko pomagali. Njihove zgodbe in naslove je posredovala dijakinjam in dijakom, ki so vse drugo postorili sami. Sami so izbrali otroke, ki jih bodo osrečili, sami so jim nakupili darila, sami so narisali in napisali čestitke, sami so vsa darila lično zavili in jih odnesli na pošto. Veliko dela so naložili tudi poštnim uslužbencem, kajti samo našim iskricam so poslali kar devetnajst paketov.

Sreče, ki so jo s tem vnesli v domove, v katerih iz najrazličnejših razlogov vlada huda stiska, se ne da opisati. V obilju sta je bili deležni tudi osnovnošolki Vikica in Gloria Vozelj iz okolice Izlak, ki jima je podivjan hudournik julija letos vzel mamico. »Dragi Vikica in Gloria! Slišali smo za vajino zgodbo, zato smo se odločili, da vaju malo presenetimo. Želimo vama lep božič in srečno novo leto,« so jima napisali dijaki 1. D. »Želimo vama lepe, z ljubeznijo obdane praznike in srečno v novem letu, ki prihaja. Da bodo prazniki še slajši, pa vam pošiljamo nekaj malih sladkih dobrot,« je pisalo v voščilnici 1. E razreda. Nad prejetim je bil vzhičen tudi oči Janez. »Lepo so narisali in napisali, krasno!« je polaskal dijakom in poudaril, da sta bili njegovi deklici daril izjemno veseli.

