Osumljence so pridržali na območju Beograda, Niša, Novega Sada, Zrenjanina, Smedereva in Šabca, eden od pridržanih pa je državljan Rusije.

Policija je med preiskavo njihovih stanovanj našla številne videoposnetke in fotografije, ki so nastali z izkoriščanjem mladoletnih oseb v pornografske namene, vsebine spolnega izkoriščanja otrok, starih od tri do 14 let, ter sporočila s spolnimi vsebinami, s katerimi so osumljenci spolno nadlegovali otroke in mladoletnike. Nekatere od pridržanih sumijo tudi, da so od mladoletnih zahtevali fotografije in videoposnetke, na katerih so goli, je še sporočilo ministrstvo.

Osumljenci naj bi poleg tega prek spleta prevzemali vsebine, ki so nastale z izkoriščanjem otrok v pornografske namene, ter jih shranjevali na računalnikih in delili naprej. Sumijo jih tudi, da so prek družbenih omrežij stopali v stik z mladoletniki, s katerimi so si nato izmenjevali vsebine z otroško pornografijo.

Za vseh osem osumljencev so odredili pripor in bodo proti njim vložili kazenske ovadbe.

Akcija Armagedon poteka od leta 2010 in je najdaljša policijska preiskava s ciljem iskanja spolnih predatorjev na spletu v Srbiji. Od njenega začetka do 14. avgusta letos so vložili več kot 550 kazenskih ovadb proti skoraj 500 osumljencem.