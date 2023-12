»Na silvestrovo nas bo proti večeru dosegel vpliv vremenske fronte,« je napovedal Gregorčič. Na zahodu države bo začelo vsaj rahlo deževati že popoldne, zvečer in v silvestrski noči pa se bo dež na zahodu nekoliko okrepil in širil proti vzhodu. Pred polnočjo bo verjetno deževalo v zahodni in tudi že v osrednji Sloveniji.

Na vzhodu bo opolnoči verjetno še suho vreme. V Prekmurju, na Štajerskem, Dolenjskem in v Beli krajini bo tako začelo deževati zelo kmalu po polnoči. Meja sneženja bo verjetno med 1200 in 1500 metrov nad morjem, je dodal Gregorčič.

2023 smo pričakali ob rekorno toplem vremenu

V Sloveniji smo novo leto 2023 pričakali ob rekordno toplem vremenu. Temperature so se ponekod na novoletno jutro povzpele tudi nad 15 stopinj. Najtopleje je bilo ob 7. uri v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je živo srebro povzpelo do 15,2 stopinje. V Kočevju in na Ptuju so izmerili 13,8 stopinje, v Celju in Rogaški Slatini 13,2 stopinje in v Litiji 13 stopinj.

Le malce hladneje je bilo 1. januarja ob tej uri v Ljubljani, in sicer 12,1 stopinje Celzija. Natanko 12 stopinj pa so v glavnem mestu izmerili opolnoči, ko je toplo vreme privabilo na silvestrovanje v središče mesta več tisoč ljudi, med njimi številne tuje turiste.

Tudi v preteklih letih je že bilo nekaj toplih silvestrskih noči, a se živo srebro ni nikoli povzpelo nad deset stopinj. Ob prehodu v leti 2017 in 2009 so denimo v Ljubljani izmerili sedem stopinj. Zelo mrzlo pa je bilo po drugi strani leta 1968, ko so v Ljubljani opolnoči izmerili -12 stopinj, leta 1853 pa celo -19 stopinj.