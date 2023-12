Včeraj popoldan se je v predoru v italijanskem mestu Urbino na severu dežele Marke pripetila huda prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Čelno sta trčila avtobus in reševalno vozilo, nesrečo pa naj bi povzročil voznik le-tega, ko je zapeljal na nasprotni pas. Izbruhnil je požar, v nesreči pa so umrli 80-letni pacient v rešilcu ter trije člani zdravstvenega osebja – voznik, zdravnik in reševalec. Potniki na avtobusu so jo odnesli brez hujših poškodb. Na njem so bili povečini otroci, stari med tri in osem let, ki so se vračali z izleta. Poleg 38 otrok je bilo na krovu še nekaj odraslih.

Rallentamenti per traffico deviato su strada SS73 bis tra Urbino e Fermignano a causa dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza in galleria Ca' Gulino. Il mezzo di soccorso si è incendiato. La #PoliziaStradale di Pesaro sul posto per gestire la viabilità #27dicembrepic.twitter.com/RYsDdjECSt — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 27, 2023

Po poročanju italijanskih medijev se je dim vil visoko v nebo, videlo pa se ga je kilometre daleč. Nekaj otrok so preventivno vseeno odpeljali v bolnišnico, nekatere zaradi vdihavanja dima, druge zaradi lažjih poškodb. Dva sta namreč zdrsnila s ceste po bližnji pečini. »Otroci so bili prestrašeni, a so se že uspeli malo pomiriti. Čakajo, da gredo domov z nadomestnim avtobusom,« je povedal župan Urbina Maurizio Gambini.