San Jose je sicer povedel z golom Fabiana Zetterlunda v 12. minuti, nato pa so kralji zagospodarili na ledu. V drugi tretjini so mrežo tekmeca zatresli Kevin Fiala, Trevor Lewis in Pierre-Luc Dubois, v zadnji pa dvakrat Kempe.

Kralji so s 44 točkami četrti v zahodni konferenci, nova preizkušnja pa jih čaka že v noči na petek, ko bodo gostovali v Las Vegasu.