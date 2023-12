V ponedeljek so ZDA južno od Bagdada napadle tri vojaške objekte ene od proiranskih šiitskih skupin v Iraku. Gre za maščevanje za raketni napad dan prej na ameriško letalsko oporišče pri Erbilu na kurdskem severu Iraka, v katerem so bili ranjeni trije ameriški vojaki, v zaklonišču pa sta bila tudi slovenska vojaška inštruktorja.

V ameriškem napadu je bil ubit pripadnik proiranske milice, 24 ljudi, tudi nekaj civilistov, pa je bilo ranjenih. Iraška vlada je napad obsodila kot »sovražno dejanje«, ki predstavlja »kršitev ozemeljske suverenosti«. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin pa je v sporočilu zapisal, da gre za »odgovor na vrsto napadov na Američane v Iraku in Siriji«. Od 17. oktobra so v Washingtonu našteli 103 napade proiranskih šiitskih skupin na ameriške vojake v Iraku in Siriji, kar te skupine razlagajo kot odziv na ameriško podporo izraelskemu bombardiranju Gaze. ZDA imajo predvsem zaradi nevarnosti ponovne krepitve Islamske države v Iraku 2500, v Siriji pa 900 vojakov.

Kdo bo varoval ladje v Rdečem morju

Libanonski Hezbolah, še ena proiranska šiitska milica, je potem danes zjutraj na Izrael izstrelil 18 raket, ki pa niso povzročile žrtev niti večje škode. Hezbolah si kljub zelo dobri oborožitvi ne upa zares napasti Izraela, ker se boji posredovanja ameriške vojske, ki je oktobra na vzhod Sredozemlja poslala dve svoji letalonosilki.

Z juga pa solidarnost z Gazo izražajo jemenski Hutiji, ki z brezpilotniki in izstrelki ovirajo plovbo po Rdečem morju, po katerem poteka velik del svetovne trgovine. ZDA hočejo zdaj organizirati vojaško ladjevje zahodnih držav, ki bi branilo trgovske ladje. Sodelovanje v operaciji zavračajo Francija, Italija in Španija, ki hočejo same s svojimi vojaškimi ladjami varovati svoje trgovske ladje. Nimajo zaupanja v ameriško strategijo, ki bi po eni strani izpostavila ladje v konvoju napadom iz Jemna, v skrajnem primeru pa predvideva zračne napade na Jemen. Francija, Italija in Španija pa se nočejo na tak način zameriti arabskim in drugim islamskim državam.

Trije pogoji Netanjahuja za konec vojne

Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan se je v torek pogovarjal z izraelskim ministrom za strateške zadeve Ronom Dermerjem predvsem o ureditvi Gaze po koncu vojne. Po pisanju Guardiana nekateri v Bidnovi administraciji opozarjajo, da ZDA izgubljajo podporo v tretjem svetu, saj obsojajo Rusijo za vojne zločine v Ukrajini, dopuščajo pa ubijanje več sto nedolžnih civilistov na dan v Gazi. Po 7. oktobru je v izraelskih napadih umrlo že okoli 21.000 Palestincev, od tega več kot 8000 otrok.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki ga je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan primerjal s Hitlerjem, pa še vedno zavrača premirje. »Naš boj se bo v naslednjih dneh samo še okrepil. To bo dolga vojna in konec še ni blizu,« je dejal. Po 27. oktobru, ko se je začela kopenska operacija izraelske vojske, je umrlo 164 izraelskih vojakov. Med drugim zdaj na severu enklave potekajo boji za vsako hišo, čeprav se je izraelska vojska že nekajkrat hvalila, da ima popoln nadzor nad območjem, ki je veliko 150 kvadratnih kilometrov in v katerem je tudi mesto Gaza.

Netanjahu menda zavrača zahteve svojih tajnih služb in obrambnega ministrstva, da bi izdelal načrt o nadzoru in upravi nad Gazo po vojni. »Američani zahtevajo pojasnila,« je dejal izraelski obveščevalec, ki želi ostati neimenovan. Netanjahu zavrača tudi pogovore o novi fazi vojne. Očitno se boji, da bi njegovo stališče o teh vprašanjih zamajalo njegovo že tako krhko vlado.

Za božič je izraelski premier v prispevku za Wall Street Journal navedel tri temeljne pogoje za konec vojne: uničenje Hamasa, demilitarizacijo Gaze in začetek »deradikalizacije palestinske družbe«. Zapisal je, da je »uničevanje Hamasa proporcionalen odgovor« na grožnjo, da se pokol z dne 7. oktobra, ko je Hamas ubil 1200 Izraelcev, okoli 240 pa jih zajel kot talce, ponovi. »Izrael si prizadeva, da bi bilo čim manj civilnih žrtev,« je zapisal in obtožil Hamas, da civiliste uporablja kot živi ščit. Deradikalizacijo Gaze razume v smislu procesa v Nemčiji in na Japonskem po letu 1945, med drugim morajo po njegovem Palestinci začeti »podpirati boj proti terorizmu«.

