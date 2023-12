V Oberstdorfu na Bavarskem, kjer se je včeraj temperatura zraka približala 10 stopinjam Celzija, se je sinoči zbrala karavana smučarskih skakalcev, ki jih od danes popoldne pa do 6. januarja čaka prvi vrhunec sezone – 72. novoletna turneja. Med njimi je tudi petčlanska slovenska reprezentanca, ki jo v desetih dneh čakajo štiri tekme in še prav toliko kvalifikacij, ki so pomembne za določitev parov v prvi seriji. Posebnost turneje so namreč dvoboji na izpadanje, saj v finale napreduje 25 zmagovalcev in 5 najboljših srečnih poražencev.

​Lanišek je v Engelbergu že v kvalifikacijah zaslužil za počitnice

Slovenska reprezentanca je v letošnji sezoni še brez stopničk. Anže Lanišek je prišel lani na turnejo kot eden izmed favoritov, potem ko je trikrat zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji. Letos bo napadal iz ozadja, saj je v svetovnem pokalu na sedmem mestu, najboljša uvrstitev pa je četrto mesto iz Klingenthala. Obenem ima še zmagi v kvalifikacijah za obe tekmi v Engelbergu in ob nagradi 6000 švicarskih frankov se je pošalil, da je zaslužil za dopust z družino po koncu sezone. »Moja pričakovanja niso bila, da bom zmagoval serijsko. Do stopničk ne manjka veliko. Te se zgodijo, saj je konkurenca zelo zgoščena, 10 do 15 skakalcev je zelo izenačenih. Z dvema dobrima skokoma si zraven, z enim slabšim pa te ni. Pomemben je tudi dejavnik sreče. Vesel sem, da stopnjujem rezultate, počutje in občutke. Medtem ko me na treningih že nese daleč, mi na tekmah manjka še malo sproščenosti, da bi bilo tako kot lani, a trdo delamo, da pridemo na takšno raven. Sem na pravi poti, vse skupaj jemljem kot del razvojnega procesa,« je povedal Anže Lanišek.

Član SSK Mengeš povsem zaupa v izbrano opremo. Uporabil bo vse izkušnje z lanske turneje, ko je prišel v Oberstdorf poln pričakovanj, a je na prvi postaji pod Senčno goro zasedel deseto mesto. »Dobro je bilo, da sem se tedaj znal hitro pobrati s pomočjo pogovorov z domačimi in prišel v Garmisch povsem drugačen, kot sem bil v Oberstdorfu. Verjamem, da lahko že v Oberstdorfu startam tako, kot je bilo lani od Garmischa naprej,« je razlagal 27-letni Lanišek. Zelo je ponosen na to, da je na prireditvi Športnik leta v Sloveniji prejel nagrado za fair play. »Če le pomislim, kakšen mulec sem bil pred desetimi leti. Bil sem eden redkih skakalcev, ki je bil diskvalificiran zaradi nešportnega obnašanja na tekmi celinskega pokala v Libercu,« se je spomnil Lanišek. Na državnem prvenstvu v Planici je osvojil tretje mesto za Kosom in Zajcem.

Peter Prevc je s 14. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala drugi Slovenec, potem ko je njegova najboljša uvrstitev letošnje zime šesto mesto v Ruki, najslabša pa 19. mesto. Zaradi težav z gležnjem je izpustil zadnji skupni trening in nastop na državnem prvenstvu, zato je nekaj negotovosti glede forme. Še bolj je na trnih svetovni prvak z velike skakalnice v Planici Timi Zajc. Najboljša dosežka zime ima z uvodne postaje v Ruki, ko je bil dvakrat osmi, medtem ko se na drugi tekmi v Engelbergu sploh ni uvrstil v finale, potem ko je bil v kvalifikacijah drugi. »Sprijaznil sem se s tem, da so rezultatska nihanja del športa. Nisem prvič ostal brez finala, zato je treba iti mirno naprej. Seveda sem bil razočaran in jezen, a v skokih si hitro na vrhu ali v ozadju. Hitreje ko se s tem sprijazniš, bolje je. Konkurenca je izjemno izenačena in usodne so že majhne napake. Ni konec sveta, saj je sezona še dolga. Zakaj ne gre, je vprašanje za milijon dolarjev. Če bi poznali odgovor, bi že našli rešitev. Turneje se bom lotil tako kot vsake, torej s popolnim napadom, da bi bil čim boljši. Oberstdorf bo izpostavil favorite, ki se bodo borili za orla,« je razmišljal 23-letni Timi Zajc. Zaradi dresa v rumeni barvi je med najbolj opaženimi na tekmah. »Vsakemu ustreza kaj drugega. Ker mi je dres ustrezal že prvi vikend, imam zaupanje vanj,« je dodal.

Lovro Kos bo skriti adut

Domen Prevc (najboljša letošnja uvrstitev 14. mesto) se uvršča v drugo polovico dobitnikov točk, a ni zadovoljen, ker na tekmi naredi po en dober in slab skok. »Za razliko od lani se kljub napakam uvrščam med prvih trideset. Rešitev je enostavna, na tekmi bo treba narediti čim več dobrih ponovitev. Največ težav imam z vožnjo na odskočno mizo. Na turneji ne pričakujem presežkov, si pa želim, da bi se začel stalno uvrščati med petnajsterico. To bi bil dober temelj za nadaljevanje sezone, ko bomo tekmovali na meni najljubših skakalnicah in letalnicah,« je bil odločen 24-letni Domen Prevc. Kot tekmovalec ima že toliko izkušenj, da je turneja zanj postala rutina.

Lovro Kos je po uvrstitvi v svetovnem pokalu (21. mesto) peti skakalec slovenske zračne eskadrilje, a je nastopil le na štirih tekmah (30., 4. in 7. mesto ter ena diskvalifikacija). Odlično formo je potrdil s prvim naslovom državnega prvaka v karieri. »Ne vem, kaj je to, da sem bil najboljši že v Engelbergu in nato še na državnem prvenstvu. Morda sem se malo naučil, kako delovati na tekmah, da ni več divjanja in preizkušanja veliko novih stvari. Vesel sem, da najboljše skoke pokažem na tekmi. Na skakalnici sem sproščen, samozavesten in uživam. Na turneji si želim osem lepih skokov. Všeč mi je, ker skakalnice niso moderne, ampak je vsaka malo drugačna, zato se moraš hitro prilagoditi in tekma pokaže realno formo,« je povedal Lovro Kos, 24-letni član ljubljanske Ilirije, ki bo skriti adut selektorja Roberta Hrgote.

*** Nemci in Avstrijci na začetku sezone skačejo zelo dobro, so samozavestni in sproščeni, a bomo vse nadoknadili. Anže Lanišek, smučarski skakalec

11 skakalcev je osvojilo točke na vseh letošnjih tekmah za svetovni pokal: Slovenca Peter Prevc in Lanišek, Avstrijci Hayböck, Hörl in Kraft, Japonec Rjoju Kobajaši, Nemci Geiger, Wellinger, Paschke in Leyhe ter Norvežan Granerud. 3. mesto je lani v skupnem seštevku turneje osvojil Anže Lanišek, ki je bil deseti v Oberstdorfu, drugi v Garmisch-Partenkirchnu, tretji v Innsbrucku in drugi v Bischofshofnu.