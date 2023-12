Le dobrih 200 kilometrov od Ljubljane se bo danes in jutri nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske. Najboljše alpske smučarke se bodo danes v Lienzu merile na veleslalomu, jutri pa v slalomu. Tudi moški niso posebej daleč, saj se bodo danes in jutri merili na poledeneli progi Stelvio v Bormiu, kjer bo najprej smuk, jutri pa še superveleslalom.

Ženske se bodo danes v avstrijskih Dolomitih pomerile že na petem od enajstih veleslalomov sezone. Prepričljivo najboljši v tej sezoni sta Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je dobila uvodni preizkušnji v Söldnu in Killingtonu, in Federica Brignone. Italijanka je bila najboljša na obeh veleslalomih v Tremblantu v Kanadi in v seštevku discipline za Švicarko zaostaja za pet točk. Američanka Mikaela Shiffrin, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, za Federico Brignone zaostaja že za 100 točk. Tudi v slalomu bo jutri potekala peta tekma sezone od enajstih, Mikaela Shiffrin pa ima 50 točk prednosti pred zmagovalko dveh preizkušenj Slovakinjo Petro Vlhovo, ki je dobila zadnji dvoboj v Courchevelu.

Slovenska ženska veleslalomska bera je v tej sezoni slaba. Vsega 38 točk je osvojila Ana Bucik, medtem ko Andreja Slokar in Neja Dvornik veleslalomskih točk še nimata. Nekoliko boljša je podoba v slalomu, kjer se je Andreja Slokar na zadnjih dveh preizkušnjah dvakrat uvrstila med najboljšo deseterico, na prvih dveh preizkušnjah v Leviju pa je Ajdovka ostala brez točk. V slalomskem seštevku Andreja Slokar zaseda 17. mesto, kar je najboljša slovenska skupna uvrstitev v tehničnih disciplinah za ženske.

Spomnimo, da je vodstvo slovenske ženske reprezentance prejšnji teden Gregorja Koštomaja zamenjalo z Mitjo Kuncem, ki je postal glavni trener, medtem ko skrbi zgolj za eno tekmovalko. Ana Bucik je prvo skupno sodelovanje v Franciji sklenila z odstopom. Tekmi v Lienzu bosta zadnji pred 60. Zlato lisico, ki naj bi prihodnji konec tedna potekala v Kranjski Gori. Zato bosta zelo pomembni tudi za Andrejo Slokar, ki je vnovično sodelovanje z Boštjanom Božičem kronala z desetim mestom v Courchevelu, in Nejo Dvornik.

Moški so v Bormiu v torek in včeraj izpeljali dva treninga smuka. Na njih sta bila najhitrejša Francoz Cyprien Sarrazin in Norvežan Alexander Aamodt Kilde. Med dobitnike točk bi se obakrat uvrstil Miha Hrobat, izven njih pa Martin Čater, ki je na obeh treningih za najhitrejšim zaostal več kot tri sekunde. Pri moških je na začetku sezone zanimiv boj za zmago v svetovnem pokalu, kjer ima Avstrijec Marco Schwarz presenetljivo nekaj točk prednosti pred Švicarjem Marcom Odermattom.