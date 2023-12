Med letoma 1981 in 1984 je bil francoski finančni minister, med letoma 1979 in 1981 pa je bil poslanec Evropskega parlamenta. Kot predsednik je bil Delors eden izmed najvidnejših in najvplivnejših evropskih voditeljev.

Delal je na politiki, ki je tesno povezovala države članice in spodbujala potrebo po enotnost, Vzpostavil je enotni trg, ki je omogočil prost pretok oseb, kapitala, blaga in storitev znotraj Evropske gospodarske skupnosti (EGS).

Vodil je tudi tako imenovani Delorsov odbor, ki je predlagal monetarno unijo za vzpostavitev evra, nove enotne valute, ki je kasneje nadomestila posamezne nacionalne valute. To je bilo doseženo s podpisom Maastrichtske pogodbe leta 1992.