Da umreš od smeha

Včeraj so svetovne agencije sporočile tragično vest, da je v Italiji v nedeljo umrla 88-letna ženska, ki je pred več kot mesecem dni doživela infarkt zaradi računa za vodo za več kot 15.000 evrov. Seveda nesrečna ženička ni porabila vode za več kot 55 evrov, a ker je prišlo do napake pri merjenju in obračunu, je prejela omenjeno položnico, zaradi katere jo je na koncu zadela kap.