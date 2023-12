#fotogalerija Leto, zaznamovano s poplavami

V noči s 3. na 4. avgust letos so večji del države zajele katastrofalne poplave, kakršne smo nazadnje videli leta 2004. Po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) je bilo najhuje v predgorjih Julijskih Alp od Idrije prek Ljubljanske kotline do Koroške, kjer je padlo od 150 do 200 litrov na kvadratni meter. Arso je zaradi daljših nalivov izdal rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, veljalo je do 4. avgusta do polnoči. Poplave, hudourniki in plazovi so prizadeli dve tretjini slovenskega ozemlja, največ škode je na cestni, energetski in bivalni infrastrukturi.