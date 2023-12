Tako eden od zakonov med drugim določa, da je med 26. 12. in 1. 1. dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev, nekaterih pa celo vse leto. Torej, otroci po zakonu lahko izgubijo prste in si izmaličijo obraz povsem v skladu z zakonom.

In tu se mi zdi, da je zakon nedosleden, saj bi lahko uvedel še nekaj novih kategorij, ki jih seveda lahko po želji dopolnite. Recimo:

a) med prvomajskimi in novoletnimi prazniki in Martinovim lahko vozimo pijani; kazni za to obdobje moramo vsaj prepoloviti, za izbrance pa celo ukiniti;

b) razen za dan žena in na materinski dan se lahko izživljamo nad šibkejšim spolom, ženske pa nad moškimi na dan mučenikov;

c) kradeš lahko, vendar samo če imaš sposobnega advokata in zdravnika, ki ti za dan obravnave napiše upravičeno odsotnost vse do zastaranja.

Pa bodi dovolj in srečno 2024.

Peter Zorman, Kranj