»Razkazovanje orožja (čeprav gre za repliko) in drugih predmetov, ki jasno simbolizirajo nasilje ter zato v javnosti vzbujajo nelagodje, v uradnih prostorih, v katerih sodnik opravlja svojo funkcijo, ni primerno,« se glasi sklep z zadnje seje sodnega sveta, ki je na podlagi novinarskega vprašanja sprejel stališče, s katerim se je opredelil do fotografije predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića, ki je bila objavljena v naši prilogi Objektiv in na kateri je mogoče opaziti tudi repliko revolverja Colt 45. Đorđević, s katerim smo decembra opravili intervju, je v preteklosti že večkrat pojasnil, da gre za spominek iz časa njegovega študija čez lužo. »Brez skrbi, gre za repliko, verno kopijo, ki pa ne dela. Spomin na študij v ZDA,« je Đorđević že pojasnjeval pred več kot desetimi leti, kljub temu pa je replika pištole na sodnikovi mizi nekatere razburila.

Člani sodnega sveta so sklep sprejeli s sedmimi glasovi za in dvema proti. Svoj glas proti je obrazložil ljubljanski odvetnik Emil Zakonjšek, ki je sicer poudaril, da je »vsaka nezakonita manipulacija sodnika z orožjem« tudi po njegovem prepričanju neprimerna, saj so sodniki dolžni s svojim obnašanjem skrbeti za ugled sodstva, ki je zavezano k nenasilnemu in zakonitemu reševanju sporov. Je pa zoper sprejeti sklep glasoval, ker se sklep nanaša na oceno konkretne situacije, tako da bi moral sodni svet pred odločanjem pridobiti Đorđevićevo pojasnilo. »Menim, da je dolžnost sodnega sveta, da v vsakem primeru, ko odloča o konkretnem ravnanju sodnika, ne glede kakšno funkcijo opravlja, pred odločitvijo dolžan pridobiti tudi njegovo mnenje ali pojasnilo,« je zapisal Zakonjšek, njegovemu mnenju pa se je pridružil tudi Milan Petek.

Fotografija razburila poslance SDS

Replika revolverja je sicer najbolj zmotila poslance SDS, ki že v preteklosti niso skrivali negativnega odnosa do vrhovnega sodnika Đorđevića in ga v državnem zboru tudi niso podprli, ko se je potegoval za različne funkcije. Dejan Kaloh je na pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan naslovil poslansko vprašanje, v katerem jo je pozval, da naj se med drugim opredeli do vprašanja, ali je Đorđević morda kršil kodeks sodniške etike in ali se bo ministrstvo kakor koli odzvalo. Kaloh je v poslanskem vprašanju celo zapisal, da »takšna podoba revolverja na mizi kaže na podobo časa nekdanje totalitarne države, kontinuiteto s prejšnjo totalitarno državo in kršitvami človekovih pravic v sojenju«. Svojih asociacij ni podrobneje pojasnil, na pravosodnem ministrstvu pa so že pred časom napovedali, da bodo na Kalohovo poslansko vprašanje odgovorili v predvidenem roku.