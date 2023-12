»Izjava nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorja Hrovatiča, ki omenja sum nedovoljenih ravnanj ter narekuje ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preliminarna ravnanja, je skrb vzbujajoča,« so danes zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu trdijo, da gre zgolj za nesporazum in nerazumvanje, saj nizke cene same po sebi zagotovo niso nedovoljene. Pravijo, da imajo trgovci svoje strategije, s katerimi določajo cene proizvodom – ministrstvo na te cene pa nima neposrednega vpliva.

Kot je v današnji izjavi za medije dejala direktorica direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo Ana Le Marechal, se Hrovatič na agencijo za varstvo konkurence (AVK) ni obrnil, prav tako se v času svojega mandata nikoli ni obrnil na ministrstvo.

»Mi smo se tudi glede teh očitkov obrnili na AVK, ki kategorično zanika, da gre v tem primeru za kakršnokoli kartelno dogovarjanje,« je dodala.

Po njenih pojasnilih lahko trgovci sproti spremljajo ponudbo pri drugih trgovcih in se temu prilagajajo, kar so vedno delali. »Tega ne počnejo zgolj zaradi košarice, to so vedno delali in bodo tudi v prihodnje. Tu ne gre za kartelno dogovarjanje,« je ponovila.

»Vse izvajamo transparentno!«

Ministrstvo naj sicer nikoli ni zatrjevalo, da je košarica 15 osnovnih skupin živil v kakršnemkoli smislu vplivala na umiritev rasti inflacije pri hrani. Prav tako ni bilo nikoli rečeno, da je to namen košarice živil.

Ob spremljanju cen 15 osnovnih skupin živil ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja tudi fizični popis približno 500 izdelkov pri vseh šestih trgovcih. Pridobljene informacije so širši javnosti razpoložljive na spletni strani www.primerjaj-cene.si.

»Vse skupaj izvajamo transparentno in v smeri, da omogočimo dostop do kakovostnih in preverjenih informacij, ki so prebivalstvu v pomoč pri nakupu živil,« so za konec povedali na novinarski konferenci

Hrovatič: Cene košarice so nenavadno nizke in vzbujajo sum

Igor Hrovatič, ki mu je mandat potekel prejšnjo sredo, a vlada še ni imenovala njegovega naslednika, je v ponedeljkovem sporočilu za javnost zapisal, da so cene živil iz spremljane košarice nenavadno nizke in vzbujajo sum nedovoljenih ravnanj. Navedene maloprodajne cene so po njegovih besedah nižje od dobavnih cen primarnih proizvodov.

Sporoča: »Potrošniki niso zaznali znižanja maloprodajnih cen, zato obstaja tudi sum, da so trgovske verige samo za namen popisa cen za zelo kratek čas znižale cene, po popisu pa jih vrnile na staro ali celo višjo raven. Zanimivo je tudi to, da takšne cene niso bile niti oglaševane prek oglaševalskih kanalov trgovskih verig niti niso bile objavljene v njihovih akcijskih katalogih.«