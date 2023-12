Da so športni mediji v Združenih državah Ameriki nori na takšne in drugačne statistične podatke, je znano. Znajo izbrskati še tako nenavadne rekordne znamke, v pozitivnem ali negativnem smislu. Za dosežek Detroita v ligi NBA se jim ni bilo treba posebej potruditi. Moštvo trenerja Montyja Williamsa je namreč na tekmi proti Brooklynu zabeležilo že 27. zaporedni poraz v isti sezoni, s tem pa se zapisalo v zgodovino najmočnejše košarkarske lige na svetu kot ekipa z najdaljšim negativnim nizom. Philadelphia jih je sicer zbrala 28, a v seštevku konca sezone 2014/15 in začetka sezone 2015/16.

Najdaljši niz zaporednih porazov v isti sezoni sta do zdaj v rokah držala Philadelphia (2013/14) in Cleveland (2010/11). Moštvo iz Ohia je pred tem zapustil LeBron James, ki je odšel v Miami, zanimivo pa je, da je pred nizom 26 zaporednih porazov z zmago po podaljšku proti New Yorku prekinilo niz desetih zaporednih neuspehov. Če se to ne bi zgodilo, bi klonili na kar 37 zaporednih obračunih. Cleveland in Philadelphia sta sezoni vseeno sklenila z 19 zmagami, Detroit pa ima do takšne številke še dolgo pot. Bojan Bogdanović in soigralci so sicer po uvodnem porazu z Miamijem dobili zaporedni tekmi proti Charlottu in Chicagu, uspeh proti Bikom 28. oktobra pa je bil do zdaj tudi njihov zadnji. Vsega skupaj so naveličani tudi navijači Detroita, ki so na zadnjih domačih tekmah lastniku Tomu Goresu poslali jasno sporočilo, saj so vzklikali, naj proda moštvo.

»Trenerjem je prijetno, ko pridejo do rekordnih dosežkov. A ne takšnih. Podobno je pri igralcih. Smo čutili pritisk? Z vsakim porazom, ki nas je približeval neslavnemu dosežku, je bilo težje. Napeti moramo vse moči, da niz porazov čim hitreje prekinemo,« je bil potrt trener Detroita Monty Williams, ki je leta 2016, ko je bil pomočnik trenerja pri Oklahomi, doživel družinsko tragedijo, saj je v prometni nesreči umrla njegova tedanja žena Ingrid, s katero sta imela pet otrok. V sezoni 2021/22 so ga izbrali za trenerja leta, ko je Phoenix popeljal do 64 zmag in le 18 porazov, pred letošnjo pa je z Detroitom podpisal šestletno pogodbo za kar 78,5 milijonov dolarjev, ki je bila kratek čas najbolj donosna za trenerja v zgodovini lige NBA. Nato ga je prehitel Gregg Popovich, ki je s San Antoniem podaljšal sodelovanje v zameno za 80 milijonov dolarjev za pet let. Zanimivo je, da je moštvo iz Teksasa drugo najslabše v ligi za Detroitom.

Cade Cunningham, prvi izbor na naboru leta 2021, je po zadnjem porazu proti Brooklynu s 112:118 nagovoril soigralce v slačilnici in jih spodbujal, naj vztrajajo in ne izgubijo upanja. »Ne gre za to, da ostanemo pozitivni, temveč je to realnost. V situaciji, v kateri smo, ni prav nič pozitivnega. Moramo zavihati rokave, garati in se izvleči iz luknje, v kateri smo se znašli. Vse skupaj na nas močno vpliva. Vsak dan. Na vsakem koraku. Resnično nam ni lahko.«