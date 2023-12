V raziskavi, ki jo je med več kot 2000 odraslimi obdarovanci januarja letos opravilo podjetje za javnomnenjske raziskave Opinium, je 24 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so lani za božič prejeli neželeno ali neprimerno darilo.

Med neprimernimi darili, ki so jih omenjali vprašani, so bonboniere s pretečenim rokom uporabe, že uporabljeni deodoranti ter oblačila neprave velikosti. Nekateri so bili razočarani, ker so prejeli knjige, ki so jih že prebrali.

Eden od vprašanih je povedal, da je od očeta dobil veliko količino mlečne čokolade, čeprav je alergičen na mleko, eden od obdarovancev, ki je vegan, pa je od prijatelja, ki je mesar, prejel mrtvega piščanca.

Na vprašanje, kaj so storili z nezaželenim darilom, jih je 27 odstotkov odgovorilo, da so ga podarili ali ga nameravajo podariti naprej. 14 odstotkov je neželeno darilo prodalo na spletni tržnici ali je to nameravalo storiti, 8 odstotkov pa ga je zamenjalo ali ga namerava zamenjati v trgovini. Obdarovanci se po drugi strani redko odločijo za to, da darilo vržejo v smeti (pet odstotkov) ali ga vrnejo tistemu, ki ga je podaril (trije odstotki).