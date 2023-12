Pohodnika sta v torek zgodaj popoldne naključno naletela na truplo, ki je na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom na nadmorski višini okoli 900 metrov ležalo že več mesecev. Kot so potrdili na novogoriški policijski upravi, je bilo truplo neprepoznavno, tako da pokojnika zaenkrat še niso identificirali. »Glede na okoliščine najdbe neprepoznavnega trupla policija v tem trenutku ne izključuje možnosti, da bi v navedenem primeru šlo za pogrešanega 55-letnega pogrešanega državljana Nemčije, ki je bil od 25. avgusta 2023 dalje nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu in je bil nazadnje opažen 26. avgusta letos, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled,« je sporočil Dean Božnik z novogoriške policijske uprave, ki je pod Čuklo poslala tudi policista iz novogoriške gorske policijske enote. »Njegova identiteta bo dokončno ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku,« je pojasnil Božnik. Truplo so s helikopterjem letalske policijske enote že prepeljali v Bovec.

Najverjetneje se je ponesrečil

Vzroka smrti na policiji še niso pojasnili, po neuradnih informacijah pa najverjetneje ni šlo za nasilno smrt. Precej bolj verjetno je, da je nemški državljan padel približno 50 metrov globoko in se ob padcu smrtno poškodoval.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bilo truplo najverjetneje staro že nekaj mesecev, zato obstaja precejšnja verjetnost, da gre za 55-letnega Thomasa Antoniusa Cressa, nemškega državljana, ki ga je v Sloveniji pogrešan že od konca avgusta. Po neuradnih informacijah naj bi Nemca nazadnje videli na kavi v Bovcu, nato pa se je podal v gore, od koder ga ni bilo več nazaj. Na območju Bovca so policisti v naslednjih dneh sicer našli njegov osebni avtomobil znamke seat Ibiza, Nemca pa jim tedaj ni uspelo locirati.

Iskali so ga na pravem območju

Lokalni reševalci in gasilci so ga iskali dlje časa, bržkone največjo in najbolj intenzivno iskalno akcijo pa so izvedli 17. oktobra, ko so vse od jutranjih ur dalje na gori Čukla in okolici potekale številne aktivnosti. Po podatkih, ki so jih do tedaj zbrali, se je pogrešani Nemec pred izginotjem namreč gibal prav na območju Čukle. Tedaj so angažirali tudi policijski helikopter, ki je na zahteven teren prepeljal novogoriške in kranjske gorske policiste, bovške gorske reševalce in tudi tolminske jamarske reševalce. Skupina 16 policistov in reševalcev je pregledovala skalne podore, škraplje in brezna, posadka helikopterja pa je celotno območje iskanje pregledala še iz zraka. Kot vse kaže, so policisti Nemca že tedaj iskali na pravem mestu, vendar pa oktobrsko iskanje kljub temu ni bilo uspešno. Slednje sicer ni nič nenavadnega, saj so tovrstne iskalne akcije v gorah izjemno zahtevne, sploh če je pogrešani v času iskalne akcije že pokojni.

Policisti so ga sicer iskali tudi na širšem območju bovške občine, tako da so pregledali tudi obrežje reke Soče, območje slapa Boka in številne sprehajalne ter gozdne poti, iskali pa so ga tudi s pomočjo policijskega drona.