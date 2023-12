48-letnega igralca, ki je mednarodno slavo dosegel kot Park Dong-ik v Parazitu, so danes našli mrtvega. Natančne okoliščine smrti še niso znane. Igralca so našli v vozilu, parkiranem na ulici v seulskem okrožju Seongbuk, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani uradnik s policijske postaje Seongbuk. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je s sklicevanjem na policijo poročala, da je Lee pustil »sporočilo, ki se bere kot oporoka«.

Lee Sun-kyun je bil sicer od oktobra v preiskavi zaradi domnevne uporabe drog. Medijska hiša Yonhap je poročala, da naj bi igralec prepovedane substance užival v domovanju hostese, zaposlene v prestižnem baru v seulskem glamuroznem okrožju Gangnam. Ta naj bi se nato zagovarjal, da ni vedel, da gre za prepovedane substance ter da je bil zaveden s strani hostese. Testi na droge naj ne bi pokazali točnega rezultata. Preiskava je sicer negativno vplivala na njegov ugled, izgubil pa naj bi tudi vlogo v eni izmed serij. Južna Koreja ima namreč strogo zakonodajo za tovrstne prekrške, za uživanje marihuane je zagrožena zaporna kazen do pet let.

Znan po upodobitvi bogatega in plitkega patriarha

Lee, ki je diplomiral na prestižni južnokorejski nacionalni univerzi za umetnost, je leta 2001 debitiral na gledališkem odru in na televiziji. Kasneje je požel priznanje za svoje nastope v različnih vlogah, vključno s karizmatičnim kuharjem in genialnim nevroznanstvenikom, ki ni sposoben empatije. Lee je prejel široko priznanje kritikov tudi za svoj nastop v televizijski dramski seriji Naui Ajusshi leta 2018, v kateri je upodobil marljivega arhitekturnega inženirja, ki je kljub osebnim pretresom vztrajno ohranjal svoj občutek odgovornosti tako zasebno kot profesionalno.

Po vsem svetu je najbolj znan po upodobitvi bogatega in plitkega patriarha v z oskarjem leta 2019 nagrajenem filmu Parazit režiserja Bong Joon-hoja. Tudi njegov zadnji film, grozljivka Jam, v kateri je zaigral moža, čigar hoja v spanju sčasoma privede do grozljivih okoliščin, je bil dobro sprejet in predstavljen v sekciji Teden kritike na filmskem festivalu v Cannesu.