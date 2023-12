Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta osumljena poskušala vlomiti tudi v sakralni objekt oziroma skrinjico z denarjem. A jima to ni uspelo, saj so ju od tam prepodili.

Po navedbah ljubljanskih policistov gre za slovenska državljana, stara 41 in 29 let. Policisti so jima odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.