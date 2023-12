Šiitski hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, so tako v izjavi zatrdili, da so trgovsko ladjo z raketami napadli, ker se posadka ni odzvala na več opozoril. Za zdaj informacij o morebitnih ranjenih in škodi ni.

So pa v italijanskem ladjarskem velikanu s sedežem v Ženevi za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili, da je bila njihova ladja danes tarča napada, ko je plula iz Savdske Arabije v Pakistan. »Trenutno so vsi člani posadke na varnem in ni poročil o ranjenih. Poteka temeljit pregled stanja ladje,« so navedli. Več podatkov niso razkrili, šlo pa naj bi za ladjo MSC United.

Hutijci so medtem zatrdili, da so izvedli tudi več napadov na Izrael. Z droni naj bi napadli območje letovišča Eilat na jugu judovske države ter več ciljev v »okupirani Palestini«. Izraelska vojska je danes potrdila, da je čez dan sestrelila sovražno zračno plovilo, ki je letelo v smeri države. Tudi egiptovske oborožene sile so po pisanju tujih tiskovnih agencij sestrelile dron, in sicer v bližini rdečemorskega letovišča Dahab.

Še bolj konkretni so bili na ameriškem obrambnem ministrstvu. Ameriške oborožene sile so tako danes v obdobju 10 ur sestrelile 12 dronov, tri balistične izstrelke, usmerjene proti ladjam, in dva izstrelka, namenjena proti ciljem na kopnem, so našteli v Pentagonu. Dodali so, da zaradi današnjih napadov ni bilo nobenih poškodovanih ali škode na ladjah.

Hutijci že vse od začetka vojne v Gazi z droni in raketami grozijo Izraelu in občasno svoje grožnje tudi uresničijo. V zadnjih tednih so se lotili tudi napadanja tovornih ladij v Rdečem morju, zaradi česar je več kot 20 držav na čelu z ZDA pristopilo k mednarodni koaliciji za zaščito tovornega prometa v Rdečem morju in Adenskem zalivu, ki v navezavi s Sueškim prekopom predstavljata eno pomembnejših svetovnih ladijskih poti.

Tudi danes so Hutijci zatrdili, da bodo z napadi na izraelske ladje in ladje, ki potujejo v smeri Izraela, nadaljevali, vse dokler izraelska vojska ne bo ustavila bombardiranja Gaze, ljudje v tej palestinski enklavi pa ne bodo dobili humanitarne pomoči v obliki hrane in zdravil.