Ko slišiš ime jeep avenger, ti hollywoodska zasičenost s stripovskimi filmi pred oči izriše nekaj velikega in pompoznega. Terensko vozilo, ki se lahko kosa s tanki po robustnosti in floto lovskih letal po uničevalni moči. Hkrati si prepričan, da je oblikovan zelo privlačno, s prepletanjem rdeče in rumene. Avto, s katerim bi se Tony Stark zoperstavil koncu sveta. Ko avengerja vidiš v živo, se izhodiščna predstava razblini. Pred teboj se namreč pojavi avto zelo krotkih dimenzij, z dolžino 408 centimetrov, širino 178 centimetrov in višino 153 centimetrov. Nekoliko si presenečen, da ti je dizajn kljub vsemu všeč. Prepričan si, da gledaš še enega majhnega mestnega šminkerja, ki se pretvarja, da je športni terenec. Z izrazito škatlastim videzom je avenger vseeno videti drugače od konkurence. Bolj originalen in drznejši. Ko ga pogledaš čisto od blizu, te presenetijo še nepotrebni detajli, ki ga naredijo že skoraj dandija. Na robu vetrobranskega stekla najdemo narisano silhueto dečka s teleskopom, na strehi najdemo gumijasto pikapolonico, pokrov radarja ima koordinate, ki domnevno vodijo v Torino, kjer so avengerja oblikovali, zadnje luči pa so oblikovane po vzorcu starih vojaških kantic za gorivo.

Ko v avto sedeš, pa imaš morda občutek, da bi se lahko z originalnostjo nekoliko umirili. V grobem je notranjost avangerja sicer lepa. V oči je takoj padla zlatorumena armatura, zaradi katere sem se zopet vprašal, ali Tony Stark vendarle ni imel prstov vmes pri oblikovanju avtomobila. V kombinaciji s črnimi šobami klime, volana in obeh zaslonov z debelimi črnimi obrobami močna rumena barva pride še do toliko večjega izraza. Na prvi pogled je zanimiva tudi plastična polička pod rumeno armaturo, a je v resnici prva točka, kjer se začne krhati odnos med estetiko in uporabnostjo. Polička je namreč pravi tobogan za odložene predmete. Potem pa je tu še menjalnik. Zamisel je sicer zanimiva. Namesto ročke so uporabili gumbe, te pa postavili nad sredinski predal. Nihče mi še ni rekel, da imam kratke roke, a vsakič ko sem želel prestaviti v vzvratno vožnjo ali pa v način rekuperacije baterije, sem se moral s celim trupom nekoliko stegniti naprej, da sem dosegel primerni gumb. Če bi morali v leksikonu s sliko ponazoriti pomen »od-ročnosti«, bi brez slabe vesti lahko uporabili fotografijo avengerjevega menjalnika. Sem pa seveda vesel, da so v avtu obdržali gumbe za nadzor klime. Zaslon za volanom in tablica sta pregledna. Tablica je odzivna, ne ponuja pa ravno bogastva funkcij. V sprednjem delu vozila gre izpostaviti še magnetni pokrov srednjega predala, ki se lahko zlaga po tretjinah. Je drugačen, ne pa nujno povsem funkcionalen. Ob tem pa tudi ne izžareva kakšne prida prefinjenosti.

Splošno je udobje ob sedenju na prednjih sedežih pohvalno. Na prve resne težave z avengerjem pa sem naletel, ko sem želel otroka peljati na izlet. Skoraj ves prostor v drugi vrsti sta zasedla že otroška stolčka. Prostor za dejanska otroka in njune noge sem našel šele, ko sem prednja sedeža potisnil konkretno naprej. Tudi odrasli sopotniki se zadaj ne bodo vozili udobno. Kdor misli, da je razkošno v prtljažniku, pa je tudi na napačnem naslovu. Ta premore 355 litrov prostornine oziroma 380, če vštejemo še prostor za kable pod dvojnim dnom. Če podremo zadnjo klop, je prostora 1250 litrov.

Vse našteto se ne sliši nič kaj posebno. Kot rečeno, še en majhen mestni šminker, ki sanja, da je SUV. Ampak jeep avanger je bil izbran za evropski avto leta 2023. Naziva si ni prislužil, ker ima na strehi gumijasto pikapolonico. Dobil ga je, ker že ob prvem zavoju z avtomobilom začutiš, da je nekaj posebnega. Krmiljenje je natančno in gladko. Avto se med vožnjo trmasto drži cestišča. Šviga po mestnih ulicah, je pregleden in lepo smukne v parkirne prostore. Ne bo pa vas prestrašil ob speljevanju, saj kljub solidni odzivnosti pospešuje z umirjenimi 9 sekundami od 0 do 100 km/h. Hkrati je od tal dvignjen za dobrih 20 centimetrov in s ploščami zaščiten pred poškodbami baterij. To pomeni, da zna zapeljati tudi v divjino, kjer se odreže povsem solidno, čeprav ima zgolj pogon na prednji kolesi. Z mešano vožnjo se baterija prazni pri okoli 16,2 kWh na prevoženih100 kilometrov, kar pri neto kapaciteti 50,8 kWh pomeni realni doseg okoli 313 kilometrov. Polnimo pa ga lahko počasi z močjo 11 kW ali hitro s 100 kW. To pomeni pet ur in pol počasi in okoli 26 minut hitro od 20 do 80 odstotkov polne baterije.

Komu je namenjen, na koncu pove cena. Za testirani model znaša 41.999 evrov. Pri tej ceni in zelo specifični funkcionalnosti avtomobila bo privlačil verjetno zlasti samske, ki si res želijo mestnega terenca in bi še nekaj časa radi živeli največ v dvoje. Ali pa imajo že tako velike otroke, da lahko razmišljajo sebično.