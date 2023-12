V številnih zdraviliških družbah imajo smele načrte, ki se bodo ob že izpeljanih prenovah in zelo pomembnih investicijah v obnovljive vire v letošnjem letu nadaljevali tudi v letu 2024. Novosti bodo vključevale prenovo tako določenih objektov, ki jih do zdaj niso uporabljali za bivanje, kot tudi zdraviliške infrastrukture, ki je namenjena pacientom za zdraviliško zdravljenje. Ker so vse družbe zavezane trajnostnemu in varčevalnemu delovanju, bodo še naprej vlagale v obnovljive vire z gradnjo sončnih elektrarn, gradnjo reinjekcijske vrtine in izkoriščanjem geotermalne energije, v pripravi pa so tudi načrti za novogradnjo nastanitvenega objekta.

Terme Čatež s prenovljeno velneško riviero

Novost, ki je razveselila goste Term Čatež, je velneška riviera, prostorno in elegantno zasnovan center, ki se razprostira na nekaj manj kot 1000 kvadratnih metrih (od tega 300 kvadratnih metrov zunanjih površin). Kot med drugim sporočajo s Čateža, imajo gostje možnost razvajanja v solni parni, turški parni, ekstremni in veliki finski savni ter IR-savni. Uživajo v relaksariju, intimnih separejih z ogrevanimi klopmi, v hladni in topli kopeli za noge ter prostoru ob notranjem kurišču. Velneška riviera ponuja tudi različne bazene: whirlpool, ohlajevalni bazen in velik topli masažni/sprostitveni bazen. Na zunanji terasi vas pričakuje še biozeliščna finska savna, zeliščni zen vrt s prostorom za počitek. V prenovi je tudi center zdravja in lepote v hotelu Terme, prenova (savne, fitnes, bazeni) bo v celoti končana predvidoma maja prihodnje leto.

V Termah Dobrna prenovili in odprli hotel Švicarija

Letos so v Termah Dobrna prenovili in odprli hotel s štirimi zvezdicami Švicarija iz leta 1872, ki je ime dobil po značilnih karakteristikah švicarske hiše. Hotel je ohranil prvotne zunanje in notranje arhitekturne elemente, ki so jih dopolnili s sodobnimi rešitvami za udobje bivanja na najvišji ravni. Hotel Švicarija danes obsega skupno 43 sodobno opremljenih sob, savna spa (finska in turška savna, počivalnica, zunanja terasa s termalno prho in čebrom​ za knajpanje), restavracijo in kavarno, recepcijo, fitnes ter prostor za poslovna srečanja. Za leto 2024 načrtujejo dve večji obnovi in rekonstrukcijo objekta Mlečna Marjanca, nekdanje kavarne, zgrajene in dozidane med letoma 1847 in 1860. Objekt bodo obnovili z ohranitvijo arhitekturnih značilnosti te stavbe in v njem uredili tri večnamenske dvorane z dodatno gostinsko ponudbo. Druga večja investicija bo obnova nekdanjih mizarskih delavnic iz okoli leta 1860 v butični namestitveni objekt s sobami in apartmaji. Nastanitveni objekt je hkrati tudi del priprave zmogljivosti za nadaljnjo gradnjo bazenskega in velneškega centra, ki bo povezoval ta objekt z že obstoječim prenovljenim hotelom Švicarija.

V Termah Krka večje investicije na Obali

V Termah Krka so v preteklosti na investicijskem področju največ sredstev namenili obmorskemu centru Talaso Strunjan. Temeljito so prenovili Laguno Strunjan, med novosti spada tudi vila višjega namestitvenega razreda, ki ima tri spalnice, kuhinjo, savno in veliko zasebno teraso, od koder je čudovit pogled na morje. Prenovili so tudi spodnje nadstropje Vile Park, ki je zdaj bogatejša za tri nove prostorne hotelske sobe. V hotelu Svoboda so celovito prenovili zunanji bazen z morsko vodo in manjši bazen v notranjem delu hotelskega kopališča, v načrtu je še obnova restavracije, kuhinje, recepcije z aperitiv barom in izbranih hotelskih sob v hotelu Svoboda.

V prihodnjem obdobju bodo prišle z večjimi investicijami na vrsto Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice. V Dolenjskih Toplicah se bodo posvetili celoviti obnovi historičnega hotela Vital, v Termah Šmarješke Toplice pa imajo v načrtu prenovo parkirišča, ki bo po novem tudi nadkrito, in ureditev nove telovadnice za zdraviliške goste. Vsi omenjeni cilji so že v fazi projektiranja.

V Thermani nadaljujejo prenovo sob

V družbi Thermana, ki v letošnjem letu slavi 70 let medicinske rehabilitacije, je izjemnega pomena investicija v prenovo prostorov medicine, ki poteka v dveh fazah. V prvi fazi, ki je tik pred zaključkom, so prenovili del, namenjen hidroterapiji in delovni terapiji, ter podporno infrastrukturo. Investicija je stala milijon evrov. V prvi polovici leta 2024 bodo končali prenovo prostorov fizioterapije. Investicija druge faze izvedbe projekta je vredna okoli 1,5 milijona evrov. V letu 2024 bodo nadaljevali prenovo hotelskih sob hotela Thermana Park Laško in tako zagotavljali še večje udobje gostov, in sicer v vrednosti 400.000 evrov. Pozornost bodo posvetili novi vrtini termalne vode, ki jo bodo naredili v prihodnjem letu in bo služila tudi energetskemu izkoriščanju geotermalne energije.

V Zrečah se povezujejo z Roglo

V Uniturju se osredotočajo na ekskluzivno povezavo termalnega zdravilišča Terme Zreče in gorskega športnega centra Rogla ter na nadgradnjo aktivnih in zelenih doživetij. Nova dodatna turistična ponudba, ki je v skladu z razpisnimi pogoji gostom in obiskovalcem na voljo od novembra letos, omogoča tako desezonalizacijo kot sinergijske učinke z obstoječo športno, velneško, gastronomsko in doživljajsko ponudbo srednjegorskega centra Rogla, pa tudi s termalnim zdraviliščem Terme Zreče ter destinacijo Rogla – Pohorje. Na voljo bo vse leto, tako da bomo lahko v novih atrakcijah v času zunaj zimske sezone prvič uživali ravno v letu 2024.

V Termah Olimia investirajo v novi hotel

V Termah Olimia so letos pred poletjem odprli novi tobogan v termalnem parku Aqualuna, prav tako so zaključili investicijo v sončne elektrarne (1,2 MW). Hkrati v Termah Olimia že pridobivajo ponudbe za gradnjo novega bazenskega kompleksa ob hotelu Breza, katerega gradnje se bodo lotili v kratkem. Največ investicij pa se obeta v novi družinski hotel; trenutno so v fazi projektiranja in iskanja arhitekturnih rešitev, nato pa bo sledil izbor izvajalca del. Glede na situacijo na trgu računajo, da bodo lahko začeli graditi sredi leta 2024. To bo družinski hotel s štirimi zvezdicami superior, ki bo imel okoli 145 sob. Investicijo v gradnjo hotela skupaj s povezovalnim hodnikom, nakupom zemljišča, projekti in vsem drugim, kar sodi zraven, ocenjujejo na 25 do 30 milijonov evrov.

Alternativni viri energije v Sava Hotels & Resorts V zadnjih letih so izvedli več energijsko varčnih investicijskih ukrepov. Med drugim energetsko sanacijo zgradb, kot so toplotni ovoji, menjava stavbnega pohištva in sanacija energetskih sistemov, ki prinašajo prihranek energije. Kar nekaj ukrepov za prihranek energije izvajajo v zadnjih letih v okviru bolj trajnostnega koncepta delovanja (varčne žarnice, perlatorji na pipah, stiskanje odpadkov). Ti ukrepi, tako trajnostni kot varčevalni, pa seveda ne vplivajo na udobje njihovih gostov. Dolgoročno se bodo usmerjali na uvajanje novih alternativnih energentov, kot sta sončna energija za pripravo tople sanitarne vode ter dodatna izraba geotermalne energije, kjer so že tudi naredili največje korake.