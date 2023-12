Cene novih osebnih avtomobilov so danes zelo visoke. Tako zelo visoke, da si praktično ne upaš več sanjati o nakupu novega, temveč si sprijaznjen z brskanjem po trgu rabljenih. To ni le slovenski trend. Gre za globalnega. Ker verjamemo v doktrino ponudbe in povpraševanja, seveda zaupamo, da je to pač poštena cena. Proizvodnja avtomobilov se namreč še vedno ni v celoti pobrala po pandemičnem obdobju. Proizvajalci se še vedno soočajo z motnjami v dobavnih verigah, vključno s krčem zaloge polprevodnikov, ki naj bi avtomobilsko industrijo pestil vsaj še del leta 2024. Proizvajalci se ob tem celo prilagajajo in namesto črtanja količin proizvedenih vozil raje črtajo določene funkcionalnosti v vozilih. Vseeno pa se pomanjkanje ob še nekaterih drugih težavah v dobavnih verigah odraža tudi v količini končnih izdelkov. Vsi, ki smo se smejali kmetu, razumemo, da to pomeni višje cene.

No, obstaja pa tudi druga šola, ki opozarja, da je povpraševanje pravzaprav šele treba vzgojiti ter da odnos med potrošnikom in ponudnikom ni povsem v ravnovesju. Tako tudi ni mogoče spregledati, da so k skoku cen avtomobilov močno prispevali tudi proizvajalci sami z odločitvami, katere vrste avtomobilov dejansko izdelujejo. Trend se je začel že pred več kot desetletjem, dolgo pred krizo z zalogami, ko se je začel premik v smeri velikih in težkih avtomobilov, ki so jih lahko prodajali z dosti višjimi maržami kot male in poceni vstopne modele. V popularizacijo teh dragih modelov so šle ogromne vsote denarja. Po velikih športnih terencih so prišli še dragi mali imitatorji. Potem so prišli pregovorno dragi električni avtomobili. Poceni modeli, ki v cenah vsebujejo majhne marže, medtem že dolgo izginjajo iz prodaje. Ali za te avtomobile res ne obstaja povpraševanje? Odgovor najdemo na trgu rabljenih vozil.

Cene rabljenih vozil v Sloveniji sicer padajo, a so še vedno nad cenami pred pandemijo. Pandemsko pomanjkanje in draginja sta namreč močno spodbudila privlačnost tega trga. Najbolj zanimiv pa je podatek, da se najbolj prodajajo ravno poceni modeli. Se pravi točno tisti, ki jih proizvajalci že več kot desetletje opuščajo. Hkrati se je izkazalo, da luksuzni modeli, ki so jim dali proizvajalci prednost, tudi ne letijo ravno s prodajnih polic. Zakaj, se sprašuje ruski kmet.