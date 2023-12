Kriminalisti iz Nove Gorice so skupaj z italijanskimi kolegi zaključili preiskavo ropa, hkrati pa odkrili trgovino z ljudmi. Zaradi ropa so kazensko ovadili 38-letnega slovenskega državljana, zaradi trgovine z ljudmi pa 63-letno Kitajko.

Preiskavo so začeli že sredi junija, ko so jih obvestili o ropu. Zamaskirani in oboroženi ropar je od Kitajke srednjih let zahteval denar. Nad kitajsko državljanko, ki mu je nazadnje izročila več sto evrov, se je tudi fizično znesel, tako da je potrebovala zdravniško oskrbo v šempetrski bolnišnici.

Ko so policisti začeli preiskovati rop, pa so ugotovili, da Kitajka ni bila zgolj žrtev ropa, temveč pred tem tudi trgovine z ljudmi. »V sodelovanju z italijanskimi varnostnimi in pravosodnimi organi so policisti tako septembra v pokrajini Lombardija opravili dve hišni in eno osebno preiskavo, sočasno pa so hišne preiskave opravili tudi na Goriškem. V sklopu vseh preiskav so zasegli dokazni material, ki je podkrepil sum kaznivega dejanja trgovine z ljudmi,« so sporočili z novogoriške policijske uprave.

V zaključku preiskave so v prvi polovici decembra aretirali 63-letno Kitajko, ki je osumljena kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Sum je utemeljen do te mere, da je tožilstvo na okrožnem sodišču v Novi Gorici doseglo, da jo je preiskovalna sodnica poslala v pripor. Preiskali so tudi rop in zbrali dovolj dokazov, da so zaradi nasilnega ropa ovadili 38-letnega slovenskega državljana. Gre za starega znanca policije, ki je bil ob zaključku preiskave že priprt zaradi suma več ropov na območju Italije, novogoriški policisti pa so zanj spisali novo kazensko ovadbo.