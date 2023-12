Pozivi k previdnosti na cestah v prazničnem času niso pretirano zalegli. Če so pri agenciji za varnost prometa pred prazniki sporočili neuradne podatke, po katerih je letos na slovenskih cestah do vključno 20. decembra umrlo 80 ljudi, kar je nekaj manj kot v enakem obdobju lani (83 mrtvih), pa se je tik pred in med prazniki zvrstilo več prometnih nesreč, ki so poslabšale stanje prometne varnosti v letošnjem letu. Neuradno število mrtvih na slovenskih cestah je samo v nekaj dneh poskočilo na 84.

Štirje mrtvi na Štajerskem in Koroškem

Najprej je iz Maribora prišla vest, da je v bolnišnici umrl 62-letni voznik avtomobila, ki je že 8. decembra na Ptujski cesti v Mariboru zapeljal na nasprotno stran ceste, tam pa najprej trčil v prikolico tovornjaka, nato pa še v avtomobil. Dvainšestdesetletnik se je z avtomobilom prevrnil na streho in ostal ujet v izmaličeni pločevini. Iz razbitega avtomobila so ga izrezali gasilci in ga predali v zdravstveno oskrbo, vendar pa so se poškodbe pred dnevi izkazale za prehude.

Istega dne, ko so štajerski policisti sporočili, da je 62-letnik izgubil bitko za življenje, je na Ptujski cesti v Mariboru prišlo do še ene tragedije. V križišču s Panonsko ulico naj bi nesrečo povzročil voznik, ki je izsilil prednost pri zavijanju v levo. V silovitem trčenju je umrl 48-letni sopotnik, skupaj pa se je poškodovalo še pet oseb, od tega dve huje.

V petek je umrl tudi sopotnik v avtomobilu, ki ga je v okolici Slovenj Gradca zaneslo na nasprotni pas. Sedemintridesetletni voznik je prehitro pripeljal v desni nepregledni ovinek in izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je nasprotni vozni pas, po katerem je ravno v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik kombija, ki se je še poskušal umakniti čim bolj desno in preprečiti nesrečo, vendar žal neuspešno. Huda prometna nesreča je bila usodna za 33-letnika, ki je sedel v avtomobilu povzročitelja nesreče.

Dan zatem so koroške ceste ponovno terjale življenje. Triinštiridesetletni voznik avtomobila, ki je vozil iz smeri Dravograda proti Radljam ob Dravi, je na povsem ravnem delu vozišča na območju Velke okoli petih zjutraj zapeljal na nasprotni pas, trčil v odbojno ograjo, nato pa še v ograjo mostu. Voznik se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, poškodovan pa je bil tudi eden izmed sopotnikov v avtomobilu.

Tragično bi se lahko končala tudi nesreča na cesti med Podkočno in Podmežaklo, kjer je 47-letnik z dvema promiloma alkohola v krvi in brez vozniškega dovoljenja zletel s ceste in trčil v drevo, vendar jo je na srečo odnesel brez hujših posledic.

Več nesreč, manj poškodovanih

Podrobnejšo analizo prometne varnosti v letu 2023 bomo objavili v začetku prihodnjega leta, že zdaj pa je jasno, da so slovenske ceste terjale približno enako število smrti kot lani. Do včeraj zvečer smo po neuradnih podatkih našteli 84 smrtnih žrtev, leta 2022 pa je v prometnih nesrečah umrlo 85 ljudi. Ko gre za najhujše posledice prometnih nesreč, tako letos ne moremo govoriti o kakšnem izboljšanju ali poslabšanju prometne varnosti. Kot kažejo podatki agencije za varnost prometa do 20. decembra, bomo letos zabeležili več prometnih nesreč, saj je do 20. decembra na slovenskih cestah počilo že 18.737-krat, v enakem obdobju lani pa natanko 500-krat manj. Kljub večjemu številu prometnih nesreč pa je bilo v primerljivem obdobju letos manj hudo in lažje poškodovanih. Če je leta 2022 do sredine decembra hude posledice utrpelo 863 prometnih udeležencev, se je letos omenjeno število spustilo na 768. Znižalo se je tudi število lažje poškodovanih, in sicer z 6320 na 6043.

Ker tudi letošnje praznično obdobje predstavlja izziv za vse, ki skrbijo za prometno varnost, na agenciji za varnost prometa voznike še posebej opozarjajo na osredotočeno in odgovorno vožnjo. Med drugim naj bodo pozorni na pešce in kolesarje, prilagodijo hitrost razmeram na cesti, uporabljajo varnostni pas, ne pa tudi mobilnega telefona. Seveda pa se glavno opozorilo v teh dneh nanaša na vožnjo pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, ki je izjemno nevarna.

*** Če so pri agenciji za varnost prometa pred prazniki sporočili neuradne podatke, po katerih je letos na slovenskih cestah do vključno 20. decembra umrlo 80 ljudi, pa se je tik pred in med prazniki zvrstilo več prometnih nesreč, ki so poslabšale stanje prometne varnosti v letošnjem letu. Neuradno število mrtvih na slovenskih cestah je samo v nekaj dneh poskočilo na 84.