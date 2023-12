Financiranje strank in RTVS

Berem, da se bodo sredstva za sofinanciranje strank v letu 2024 podvojila. Ker da delujejo v javnem interesu, so si stranke to soglasno privoščile. Poznate tisto o bogu in bradi? Tudi RTVS deluje v javnem interesu, zakaj tudi zanjo ne bi veljala podobna merila? Mesečna naročnina v višini 16 evrov naj bi popravila krivično večletno zaostajanje za inflacijo in se vsako leto avtomatično povečevala za 80 % letne inflacije. Kot, recimo, plače v javnem sektorju. Šele tako bi se zmogla stvarno izviti iz krempljev politike in bi verjeli, da je res naš javni servis. Pa ne da se vladajoči, ob več deset milijardah dolgov, ki jih ni ustvarila RTVS, ampak v pomembni meri zlagane strankarske zgodbe o uspehu, bojijo, da bo to usodno vplivalo na inflacijo? Kaj pa, če je ta skrb zgolj sprenevedanje, ker jih skrbi, da bi jim pobegnila iz krempljev njihovih interesov?