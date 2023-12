To bo imelo, in že ima, posledice za desno sredino. Fenomena Anžeta Logarja ni mogoče videti zunaj tega konteksta. On je odgovor na nekaj, kar se dogaja na levi sredini, pri čemer imamo na desnici vendarle igralca, ki je kot močna, dominantna figura nekdo, ki ga leva sredina trenutno v institucijah nima. Močne figure imajo zunaj institucij, in to je problem.

Mislim, da se bo zgodila transformacija, bi pa posvaril vse nas, to bom verjetno povedal tudi v nekaterih govorih, ki jih imam konec meseca ob državnem prazniku, da vse ne bo šlo gladko in neboleče. Vsi bomo morali malce potrpeti, kajti vmes bo tudi nekaj kaotičnih elementov. To sodi v čase preporoda. Ne nazadnje smo bili tudi konec 80. let priča takim fenomenom in iz tega se je rodila naša država, dobili smo demokracijo in novo epoho v našem narodnem življenju, zato v prihodnost gledam z optimizmom. Nedelo