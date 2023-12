Kljub prizadevanjem velike večine v varnostnem svetu OZN je bila zaradi veta ZDA neuspešna tudi pobuda za prekinitev ognja oziroma poskus rešitve številnih življenj. Pravzaprav od politikov in politikantov niti nisem pričakoval posebnega izboljšanja. Vseeno pa sem pričakoval vsaj minimalen glas razuma in treznosti. Žal zaman. Zdi se, da je OZN samo nepotrebni debatni krožek za vse ljudi sveta in morda je temu res tako. Ravno zato pa sem prepričan, da je moč posameznih odgovornih voditeljev držav, da sami številne probleme rešijo na miren način. Ne torej s silo in vojnami.

Vendar je kljub praznemu besedičenju oblastnikov zaznati tudi resna opozorila intelektualcev ter protestnikov glede nesprejemljivosti zločinov. Tudi nesprejemljivost podpore tem zločinom in pomanjkanje ukrepanj oziroma tišina pristojnih – tudi naših predstavnikov. Ne samo ravnanje v Gazi, tudi glasovanje v varnostnem svetu OZN razgalja ter konkretizira zločince in zločine. Z imeni in priimki. Znani zločinci Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Odilo Globočnik, Slobodan Milošević, Ratko Mladić in številni drugi so se vpisali v zgodovino zločinov, tako kot se danes »proslavljajo« Benjamin Netanjahu, načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi, minister za obrambo Izraela Yoav Gallant in preštevilni izraelski vojaki, ki načrtno, zavestno ter hladnokrvno pobijajo civilno prebivalstvo – Palestince, predvsem otroke, žene in nemočne. Več kot 20.000 mrtvih, od tega več kot 7000 otrok, opominja! In vsi ti so imeli imena in priimke. Ampak imena imajo tudi ameriški oblastniki, ki dostavljajo bombe Izraelu. Baje so to »naši« zavezniki?! »Malo« čudni zavezniki. Tudi bodoča oziroma današnja zgodovina se bo spominjala konkretnih oseb.

In morda še malo globlji vpogled v vsebino in odgovor na vprašanji: »Zakaj tu v Gazi? Zakaj danes? Zakaj sploh?« Da ne gre v pozabo: okoli 20 navtičnih milj od obale Gaze obstajajo nahajališča zemeljskega plina in nafte v vrednosti približno 500 milijard dolarjev. Prihodki bi morali pripadati Palestincem, vendar jih Izrael nezakonito zadržuje že več kot 20 let. Izrael pridobiva nafto in plin tudi na 9 različnih poljih v Sredozemskem morju ter je postal kar velik izvoznik plina. To ekonomsko izkoriščanje naravnega bogastva je klasična kraja ob pomoči in sodelovanju tako ameriške korporacije Chevron kot tudi Egipta in Jordanije, kamor sega Arabski plinovod. Interesi in koristi so več kot očitni.

Ni kaj dodati. Učenci Izraelci so v zlu presegli svojega učitelja iz II. sv. vojne in sedanje vzornike Američane. In na koncu gre za banalne zadeve – denar. Se pa človek vpraša: »Se da izračunati smrt otroka, človeka?« Glede na vse silne denarne kalkulacije gospodarjev vojne je verjetno odgovor pozitiven. Pa vendar je vsako človeško življenje neprecenljivo ter enkratno. Zato mi ostali, normalni, podprimo človečnost!

Miloš Šonc, Grosuplje