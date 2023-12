Srbska demokratična opozicija zaradi nepravilnosti in goljufij na parlamentarnih in predvsem beograjskih volitvah 17. decembra, na katere opozarjajo tudi zahodni opazovalci, vsak večer pred sedežem republiške volilne komisije organizira množične proteste. Zahteva, da se volitve ponovijo, zlasti zato, ker naj bi na dan volitev Vučićeva Srbska napredna stranka v Beograd pripeljala 40.000 volilcev iz Bosne. Študenti, ki so že dvakrat čez dan blokirali središče Beograda, ker jim ne omogočijo vpogleda v volilne imenike, se zvečer pridružijo demonstracijam opozicije. Zahtevajo popravek volilnih imenikov in ponovitev volitev. Eden izmed študentskih voditeljev je za Al Jazeero dejal: »Še naprej bomo blokirali središče Beograda, in to brez nasilja. Smo za radikalizacijo, a to ne pomeni poziva k nasilju, ampak prestavitev protestov na višjo raven, kar pomeni njihovo podaljševanje in širitev blokad. Nasilje pa zavračamo.«

Posebno napeto je bilo v nedeljo zvečer, ko je skupina protestnikov poskušala vdreti v mestno skupščino. Policijske enote za hitro posredovanje so se najprej zabarikadirale v stavbo in se s ščiti branile pred kamni in jajci, ki so jih skozi razbita okna metali oblegovalci, zatem pa z uporabo solzivca in pendrekov prešle v protinapad. Aretirale so 38 protestnikov, ki so nato le prišli v zgradbo mestne skupščine, a v spremstvu policistov, ki so si v njej ustvarili začasno oporišče.

V opoziciji trdijo, da so izgrede izzvali provokatorji in huligani, ki so jim jih podtaknile oblastne tajne službe, aretirani pa naj bi bili največkrat nedolžni očividci incidenta. Organi pregona jih zdaj bremenijo tudi za »poskus rušenja ustavnega reda«, zaradi česar so ves ponedeljek in torek potekala zaslišanja.

Gladovna stavka Marinike Tepić

V ponedeljek so protesti potekali bolj mirno. Opozicijske stranke so razburile aretacije posameznih njihovih članov tudi več ur po protestih. Zato je več tisoč protestnikov, ki jih je vodilo pet opozicijskih poslancev, prišlo pred policijsko postajo v Ulici Štefana Lazarevića, da bi obiskali priprte. Policija jim je sporočila, da ne bodo mogli vstopiti, ker se niso napovedali po predpisih.

»Vučić je ukradel na tisoče in tisoče glasov,« je dejala 49-letna opozicijska političarka Marinika Tepić, ki ni ravno pri močeh, saj gladovno stavka že deveti dan. V tej skrajno radikalni obliki protesta se ji je pridružilo šest kolegov iz koalicije Srbija proti nasilju, v kateri je devet opozicijskih strank, od desnosredinskih do levosredinskih.

Vučić: Uničiti hočejo našo državo!

Vučić je v nedeljo že četrtič nastopil na televiziji po volitvah 17. decembra in opozicijo obtožil, da hoče destabilizirati državo in »nasilno zasesti njene institucije«. Dejal je še: »Tisti, ki so prisegali, da se borijo proti nasilju, so zdaj pokazali, da so nasilneži, saj hočejo uničiti naša mesta, vasi, hiše, predvsem pa našo državo. Tega jim ne bomo dovolili.« Dal je vedeti, da proteste spodbuja Zahod. Poudaril je, da so volitve, ki so jih mnogi razumeli kot referendum o njegovi absolutistični oblasti, potekale korektno. Sicer je po uradnih podatkih njegova Srbska napredna stranka (SNS) dobila 48 odstotkov glasov in absolutno večino v nacionalni skupščini, to je 128 od 250 poslancev, opozicijski Srbiji proti nasilju (SPN), ki je dobila 24 odstotkov glasov, pa je pripadlo 65 sedežev. V beograjski skupščini, kjer si je opozicija obetala zmago, bo vladajoča SNS imela 49 od 110 poslancev, opozicijska SPN pa 43. Vendar so opazovalci iz tujine ugotovili več nepravilnosti, med drugim kupovanje glasov, kar se je pokazalo v fotografiranju oddanih glasovnic, s čimer prejemnik denarja dokaže plačniku, za koga je glasoval.

A Vučić in njegova premierka Ana Brnabić govorita o pošteni zmagi svoje SNS in nočeta popustiti. Brnabićeva pa se je zahvalila Kremlju za sporočilo pred volitvami, da po porazu opozicije Beograd čaka nasilje poražencev, ki naj bi ga organizirale »nekatere zahodne tajne službe«. Rusija, ki je pozdravila volilno zmago Vučićeve SNS, je zdaj prek govornice svojega zunanjega ministrstva obtožila Zahod, da hoče Srbijo »destabilizirati«.