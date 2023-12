Zagorje ob Savi. Ob visokem jubileju so na šoli odprli vrata za obiskovalce, pripravili pa tudi slovesno prireditev v počastitev obletnice ustanovitve. V šolskih prostorih so na ogled postavili razstavo s sedmimi postojankami. V učilnici, kjer je bila postaja Fotonostalgija, so razstavili številne fotografije generacij, ki so nekoč obiskovale šolo. V novi telovadnici so se lahko obiskovalci gibali po poligonu, postavljenem ob tej priložnosti. V naravoslovni učilnici je potekala eksperimentalna delavnica za raziskovanje. V učilnici prihodnosti je bila postavljena soba s predstavitvami glavnih projektov, v katere je šola vključena, in sicer Unesco, Zdrava šola, Eko šola in Kulturna šola. Na tržnici znanja so si obiskovalci lahko ogledali dve glavni področji, v kateri je šola že nekaj let vključena in ju izvaja ter razvija: RAP – razširjeni program in FS – formativno spremljanje znanja. Postavljena je bila tudi klasična razstava starih slik šolskih poslopij. Zadnja od postojank pa je bila dvorana uspešnih, kjer so najboljše med najboljšimi, ki so se odzvali javnemu povabilu, izstrelili med zvezde in jih izpostavili širši javnosti.

Obiskovalci so na vsaki postojanki pridobili eno črko, iz vseh sedmih pa so po ogledu sestavili geslo. S pravilnim geslom so si prislužili simbolično nagrado, ki jim jo je izročil Tone Okrogar (igral ga je učenec devetega razreda Jože Ocepek), ob koncu pa so jim postregli še z jedmi, ki so bile včasih na jedilniku šole. V sklopu prazničnih dogodkov je izšla posebna jubilejna številka šolskega časopisa Naši koraki, med nakupovalnim središčem Spar in krožiščem v Zagorju pa so postavili tudi ulično razstavo s fotografijami iz zgodovine šole.

Na osrednji prireditvi v zagorskem Delavskem domu so sodelovali učenci in učitelji. »Letos me veliko sprašujejo, kaj je v vseh teh letih bila oziroma je še vedno rdeča nit, po kateri je šola razpoznavna. Veliko sem premišljevala in med prebiranjem zapisov in dokumentacije iz zgodovine prišla do odgovora, da so to srčni ljudje, ki vseskozi obiskujejo šolo in v njej delujejo. Sama sicer na to šolo nisem hodila kot osnovnošolka, sem pa ponosna nanjo, na naš kolektiv, učence in dosežke,« pravi sedanja ravnateljica Nataša Grošelj.

Slavni učenci

Šola je pripravila poseben program na slovesni prireditvi v Delavskem domu. Na odru so nastopili šolski pevski zbor, učiteljski pevski zbor in igralci iz šolskih vrst ter glasbeni in folklorni gostje. Učenci in učenke so se predstavili tudi kot manekeni na zanimivi modni reviji.

Ob visokem jubileju je pozdrave in dobre želje šoli namenilo tudi več znanih Slovencev, sicer nekdanjih učencev, ki so z obiskovalci v dvorani delili tudi svoje spomine na šolska leta. V živo ali prek spleta so se oglasili Primož Roglič, Dejan Žujič, Zinedin Osmanović, Tina Baloh in drugi. Nekdanji učenci so bili tudi pokojni predsednik vlade in predsednik RS Janez Drnovšek, pokojni operni pevec Ladko Korošec, olimpijski sankač Domen Pociecha in drugi.