Od 17. ure dalje pa se dedek Mraz s kočijo in lipicanci ter v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic odpravi po mestnih ulicah. Na svoji tradicionalni poti čez Čevljarski most, Mestni trg, Stritarjevo ulico, Prešernov trg, Wolfovo ulico, Kongresni trg in Novi trg s postanki pred Mestno hišo ter na Prešernovem in Novem trgu bo še vse do 31. decembra pozdravljal vse, ki so se z njim prišli družit v prestolnico.