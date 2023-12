»Ko se srečamo na reprezentančni akciji, je najpomembneje, da imajo igralci nasmeh na obrazu in da pridejo na priprave dobre volje, ne pa slabe in nezadovoljni, ker bodo morali trenirati. Po njihovih obrazih takoj vidiš, ali bodo priprave uspešne,« je pred včerajšnjim uvodnim treningom v celjski dvorani Golovec dejal selektor Uroš Zorman. Vsi igralci so prišli dobre volje, toda v reprezentanci ima prav selektor največ razlogov za slabo, saj je zaradi poškodb doslej ostal brez dveh igralcev. Že pred začetkom priprav si je na tekmi proti Škofljici ahilovo tetivo strgal celjski krožni napadalec Stefan Žabić, ki so ga takoj operirali (namesto njega je Zorman vpoklical Jerneja Drobeža iz Gorenja), med božičnimi prazniki pa je moral prečrtati še desnokrilnega Blaža Janca.

Janc ima že več kot mesec dni težave s hrbtom, zdravniška služba v moški reprezentanci pa je potrdila diagnozo s pregleda z magnetno resonanco v Barceloni: poškodba petega ledvenega vretenca, ki je sprožila tudi pojemanje mišične moči v levi nogi in njeno slabšo stabilnost. Zormanu bi lahko dodatne preglavice povzročil tudi Miha Zarabec, ki je prejšnji teden na derbiju poljske lige odlično organiziral igro Wisle iz Plocka na gostovanju pri favoriziranih Kielcah in k zmagi prispeval kar pet golov. A v končnici tekme je dobil močan udarec v golenico (piščal), malce mu je »obrnilo« koleno, kljub oteklini pa so preiskave pokazale, da na srečo ni ničesar hujšega in »Zaro« je včeraj prišel na reprezentančni zbor v Celje.

Noben vratar ne blesti

Na Zormanovem prvotnem seznamu je bilo sprva 22 igralcev (na šestih položajih po trije, pri krožnih napadalcih pa kar štirje; namesto Janca zaenkrat še ni klical nobenega rezervista), največ dvomov pa je imel pri vratarjih in pivotih. »Poleg Urbana Lesjaka, Klemna Ferlina in Miljana Vujovića imamo med vratarji še Urha Kastelica in Jožeta Baznika. A če povem odkrito in pošteno, nihče v svojem klubu ne blesti in nihče nima maksimalne minutaže. Po pogovoru s trenerjem vratarjev v reprezentanci Gorazdom Škofom sem se odločil za Lesjaka, Ferlina in Vujovića. Nekaj dvomov je bilo tudi pri krožnih napadalcih, zato sem poklical štiri, na pripravah pa se bo pokazalo, kateri trije lahko v igri prispevajo največ. Na ostalih igralnih položajih je bilo vse bolj ali manj že vnaprej jasno,« je poudaril Zorman.

Prav tako selektor ni pretirano zadovoljen s formo večine ostalih reprezentantov. »V bistvu so vsi tam nekje, kot so naši vratarji. Eni igrajo malo več, drugi malo manj, eni so v svojih klubih že pred časom končali s prvim delom sezone in so imeli daljši premor, drugi so bili do nedavnega v tekmovalnem pogonu. Tistim, ki so s klubskimi obveznostmi končali že pred dvema tednoma, sem seveda naročil, da ne smejo lenariti, ležati doma, držati noge kvišku in se zabavati, ampak morajo delati na sebi. Do začetka EP ne bo veliko časa tako za telesno kot taktično pripravo, zato morajo biti že zdaj telesno zelo dobro pripravljeni,« se zaveda Zorman, ki se na položaju organizatorja igre kljub poškodbi Domna Makuca (Barcelona; strgana kolenska križna vez) ni odločil za 20-letnega Mitjo Janca, ki je v jesenskem delu sezone blestel v dresu Celja Pivovarne Laško, ampak je dal prednost staroselcem Deanu Bombaču (Pick Szeged), Mihi Zarabcu (Wisla) in Roku Ovničku (Nantes).

Janc dvakrat po 65 golov

Mlajši brat Blaža Janca je na 13 tekmah v slovenski ligi dosegel 65 golov, še bolj pa je blestel v evropski ligi prvakov, v kateri je prav tako dosegel 65 golov na 10 tekmah in si na lestvici strelcev med evropsko elito deli prvo mesto z danskim desnim zunanjim igralcem Emilom Wernsdorfom Madsnom (GOG Gudme). »Toda eno je biti vrhunski in glavni v klubu, kjer lahko počneš skoraj vse, drugo pa je reprezentanca, ki je povsem drugačna raven in v kateri potrebuješ vrhunsko kakovost, izkušnje in še marsikaj drugega. Trije srednji zunanji, ki sem jih izbral, so trenutno v prednosti, kar je logično, saj so že dolgo v reprezentanci,« pojasnjuje Zorman, ki pa je Mitjo Janca uvrstil na širši seznam 35 igralcev, ki imajo pravico nastopa na EP v Nemčiji. »Vendar upam, da ga ne bo potrebno naknadno poklicati v reprezentanco, ker bi to pomenilo, da so ostali trije na njegovem položaju zdravi. Ko bo napočil njegov čas, bo zagotovo dobil priložnost tudi v reprezentanci. A mislim, da je v tem trenutku še zmeraj – če povem kar po domače – malce prezelen za vrhunsko reprezentančno raven.«

Ženska reprezentanca Slovenije je na nedavno SP v Skandinaviji odšla brez pripravljalne tekme, Zormanovi izbranci pa bodo v devetih dneh odigrali kar tri. Najprej se bodo pojutrišnjem ob 15.15 v Slovenj Gradcu pomerili z Avstrijo, nato pa 5. in 6. januarja 2024 na turnirju v Poreču (obakrat ob 17. uri) s Črno goro in Hrvaško. »Pri številu pripravljalnih tekem ni čisto pravega, idealnega recepta, vsak selektor pa zase ve, kaj je najbolje za njegovo ekipo. Slovenke so imele manj časa kot mi za pripravo na tekmovanje, v popolni zasedbi so trenirale le štiri, pet dni, mi pa bomo precej več. Monotonost priprav in treningov zato rad razbijem s kakšno tekmo. Na tekmah, ki so zame edino pravo merilo, ekipa lažje uigrava taktične zamisli kot na treningih,« je prepričan Zorman, ki bo drugi del sklepnih priprav po novem letu opravil v Ljubljani. V Berlin, kjer bo igrala v skupini D, bo reprezentanca odpotovala 9. januarja 2024, nato pa jo v tamkajšnji dvorani Mercedes-Benz Arena v prvem delu EP čakajo tekme proti Ferskim otokom (četrtek, 11. januar), Poljski (sobota, 13. januar, obe ob 18. uri) in Norveški (ponedeljek, 15. januar, ob 20.30).

