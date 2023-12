General Musavi je bil ubit v domnevnem izraelskem zračnem napadu na predmestje sirske prestolnice Damask. Po poročanju časnika New York Times naj bi pomagal nadzirati dostavo raket in drugega orožja proiranski libanonski milici Hezbolah, ki je od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas v Gazi okrepil napade na severni Izrael v znak podpore Hamasu.

Tiskovni predstavnik iranskega obrambnega ministrstva Reza Talaei-Nik je danes po poročanju iranskih medijev Izraelu zagrozil s povračilnimi ukrepi. Tudi iranski predsednik Ebrahim Raisi je ob smrti Musavija zatrdil, da bo Izrael »plačal za ta zločin«.

V ponedeljkovem napadu so bili ubiti še trije borci, in sicer dva tuja in en sirski, je danes sporočila nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu.

Musavi je bil najvišji poveljnik sil Kuds, ene od vej iranske revolucionarne garde (IRGC), ki je bil ubit zunaj Irana v zadnjih skoraj štirih letih. Musavi naj bi bil pomočnik poveljnika IRGC Kasema Solejmanija, ki je bil ubit januarja 2020 v ameriškem zračnem napadu v iraški prestolnici Bagdad.

Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je bil Musavi eden najvišjih operativcev IRGC v Siriji in je pomagal usklajevati odnose med Teheranom in Damaskom.

Izraelska vojska poročil o smrti Musavija ni komentirala. Po poročanju New York Timesa so izraelski uradniki sicer priznali, da se pripravljajo na morebitno iransko maščevanje.

Atentat na Musavija je ostro obsodil tudi Hezbolah v Libanonu, ki ga je označil za "predrzno agresijo", pri tem pa opozoril, da je Izrael prestopil mejo.

Izrael je medtem izdal odločno opozorilo Hezbolahu. Po besedah obrambnega ministra Joava Galanta so izraelske sile Hezbolahu zadale močan udarec. Organizacija je izgubila kakih 150 borcev, njena infrastruktura je poškodovana, njeni pripadniki pa so bili potisnjeni daleč stran od izraelske meje, je v ponedeljek dejal Galant in zatrdil, da bodo še okrepili svoja prizadevanja.