Nevihte in močan veter so v ponedeljek prizadele vzhod Avstralije. V zvezni državi Viktorija je umrl moški, ko je nanj padla veja drevesa, podobno je bilo tudi v bližini mesta Gold Coast, kjer je podrto drevo ubilo 59-letno žensko.

Ponekod je v roku ene ure padlo 70 milimetrov dežja. Zaradi močnega vetra in deževja s prizadetega območja poročajo o podrtem drevju, poškodovanih domovih, zaprtih cestah in okvarah v električnem omrežju. Okoli 124.000 ljudi je ostalo brez elektrike, še vedno potekajo popravila.

Premier zvezne države Queensland Steven Miles je ocenil, da takšnega neurja še niso doživeli. »To je prvič, da imamo tako intenzivno neurje, da je odtrgalo betonske električne drogove,« je povedal.

Haven't seen a storm that intense on this part of the Gold Coast in a long time #GoldCoast#QLD#Stormpic.twitter.com/sBYU6gre2m — Kieran L (@kieran_shaker) December 24, 2023

The morning after Pacific Pines Gold Coast https://t.co/aZGM22pQjjpic.twitter.com/dJNSNPZS3P — Craig Marshall (@GoldCoastEel) December 25, 2023