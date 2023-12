Številni Palestinci na območju Gaze so sledili ukazom izraelske vojske o evakuaciji in poiskali varnost na določenih območjih, a so ugotovili, da na gosto poseljenem ozemlju skoraj ni več varnega prostora. Tom White, direktor agencije ZN za palestinske begunce UNRWA, je za BBC-jev program Newshour World Service povedal, da je v osrednji Gazi trenutno približno 150.000 ljudi, ki so prejeli ukaze za evakuacijo.

Gemma Connell iz humanitarne agencije ZN Ocha, je včeraj obiskala sosesko Deir al-Balah v osrednji Gazi in jo opisala kot »človeško šahovnico«, v kateri je na tisoče ljudi – že večkrat razseljenih – spet na begu in brez zagotovila, da bo katera koli destinacija varna. Za BBC je prav tako komentirala, da je bilo to, kar je v ponedeljek videla v bolnišnici Al Aksa v osrednji Gazi, »popoln pokol«. »Številnih hudo poškodovanih ni bilo mogoče zdraviti, ker je bolnišnica popolnoma preobremenjena,« je še opozorila.

Izraelski premier Benjamin Netanyahu je včeraj namreč med drugim dejal, da ofenziva v Gazi »ni blizu konca« in da v prihodnjih dneh nameravajo zavzeti še več območji. To je dejal le nekaj dni po tem, ko je ameriški državni sekretar Antony Blinken dejal, da bi moral Izrael zmanjšati intenzivnost svojih napadov.

