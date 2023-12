Napoved za slovenijo: Zvečer in ponoči bo oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0 stopinj Celzija.

V torek bo več oblačnosti v zahodni in osrednji Sloveniji, v hribovitih krajih na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Vzhodneje bo občasno nekaj sonca. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo dopoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, več jasnine pa bo v vzhodnih krajih. Po nekaterih nižinah bo megleno. Popoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ki se bo v četrtek okrepil. Četrtek bo večinoma oblačen, v hribih zahodne Slovenije bo tudi rahlo deževalo. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se pomikajo čez Evropo severno od Alp in občasno vplivajo na vreme pri nas s povečano oblačnostjo. Od zahoda k nam doteka topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih vzhodno od nas pa bo občasno delno jasno. Še bo pihal jugozahodnik.