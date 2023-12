Na Slovaškem aretirali moškega, ki je grozil s ponovitvijo strelskega pohoda v Pragi

Slovaška policija je danes sporočila, da so aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel strelski pohod, podoben četrtkovemu množičnemu streljanju v Pragi. 64-letnega moškega so pridržali v mestu Žilina na severu Slovaške, potem ko je poklical reševalne službe in dejal, da namerava ponoviti to, "kar se je zgodilo v Pragi".