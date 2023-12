Po precej burnem odhodu nekdanjega najemnika priljubljene točke na Cankarjevem vrhu je novemu najemniku po pol leta končno uspelo odpreti vrata Gostilne Rožnik. Gostinska ponudba je bila ves ta čas precej omejena. Poleg kavnega avtomata je novi najemnik žejo izletnikov »gasil« z omejeno ponudbo v manjšem kiosku.

Kot smo uspeli razbrati iz ponudbe (najemnik namreč izjav za medijev zaradi dogovora z lastnico ne sme dajati) kuhinja v gostilni še ne obratuje. Prav tako (še) niso v ponudbi legendarni flancati in pehtranova potica. Zato pa ostajajo vaflji, ki so bili že zdaj priljubljena nagrada za marsikaterega malčka, kot tudi štruklji in jabolčni zavitek s toplo vaniljievo kremo. Tudi ležalnike pred gostilno so že pred časom nadomestili z novimi lesenimi klopmi in mizami.

Morda še povabilo vsem, ki iščete idejo za večerni sprehod: danes, od 22.30 ure bo na Rožniku potekala polnočnica. Gostilna Rožnik bo tudi v tem času obratovala. x vl