Varnostne razmere v Avstriji in po vsej Evropi so napete, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Varnostne službe zato med božičnimi prazniki izvajajo preventivne ukrepe v obliki poostrenega nadzora in nadzora javnih prostorov, so sporočili. V bližini katedrale svetega Štefana na Dunaju trenutno veljajo poostreni varnostni ukrepi, poroča avstrijski časnik Kurier na spletni strani. Policisti bodo v naslednjih dneh še posebej pozorni tudi na druge cerkve v prestolnici, predvsem v času bogoslužja.

Nemška policija je v soboto zvečer opozorila, da so zaradi poročil o možnosti napada povečali varnostne ukrepe v katedrali v Kölnu. Policija je katedralo preiskala in sporočila, da bodo na božični večer kontrolirali vse obiskovalce. Nemški časnik Bild je medtem poleg pridržanj v Avstriji poročal tudi o pridržanju ene osebe v Nemčiji, povzema dpa.

Varnostne ukrepe okrog cerkva bodo danes in v ponedeljek okrepili tudi v Franciji, je na družbenem omrežju X sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin.