Po navedbah ukrajinskih oblasti v ruskih napadih na Herson več mrtvih

V ruskih napadih na središče mesta Herson na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske oblasti. Cilj ruskih raket so bila stanovanjska območja, zdravstvene ustanove, šole in kritična infrastruktura.