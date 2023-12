Dve podaji je zbral tudi Drew Doughty, dva gola pa Quinton Byfield za tretjo zmago kraljev na zadnjih štirih tekmah. Kralji so z 19 zmagami pri 42 točkah na šestem mestu v zahodni konferenci, a imajo od ekip pred njimi najmanj dve odigrani tekmi manj, tako da bi lahko bili celo na drugem mestu.

Cam Talbot je v vratih Los Angelesa zbral 29 obramb. Pri Calgaryju, ki je pred tokratnim porazom zmagal trikrat v nizu, je Blake Coleman dosegel dva zadetka.

Kopitar je prvo podajo vknjižil po minuti igre v domači dvorani, ko so kralji povedli po golu Byfielda. Rasmus Andersson je hitro izenačil, preden je Pierre-Luc Dubois Los Angeles znova popeljal v vodstvo.

V začetku druge tretjine je Calgary z golom Colemana spet izenačil, a sta Alex Laferriere in Trevor Moore zadela za 4:2. V zadnji tretjini je Coleman še znižal na 3:4, Byfield pa je minuto pred koncem postavil končni izid dvoboja, pri tem je drugo podajo vpisal Kopitar.

Hrušičan je tako zabeležil 17. in 18. podajo v letošnji sezoni, ob 13 golih pa ima trenutno najboljši točkovni izkupiček (31) med posamezniki v zasedbi kraljev. Prav tako je Kopitar prvi član ekipe, ki je letos presegel mejo 30 točk. Še šestič v karieri je vsaj 30 točk nabral v prvih 30 tekmah nove sezone, tak podvig je uspelo le še petim igralcem v zgodovini kluba.

Proti Calgaryju pa je 36-letni hokejski zvezdnik zbral že 56 točk (20 golov, 36 podaj) in je zdaj na tretjem mestu med aktivnimi igralci v ligi v točkah proti temu klubu.

Kralji bodo naslednji dvoboj igrali v noči s srede na četrtek, ko se bodo na domačem ledu pomerili z zadnjo ekipo pacifiške divizije San Jose Sharks.

V ligi NHL zdaj sledi nekaj dni premora zaradi božičnih praznikov, zato so bili hokejisti zelo aktivni sinoči, ko je bilo odigranih 14 tekem. Vodilna ekipa zahodne konference Vancouver Canucks je doma s 7:4 premagala ravno naslednje nasprotnike kraljev. Neuspešni so bili drugouvrščeni Vegas Golden Knights, nasprotniki Los Angelesa še pred koncem tega leta, ki so v gosteh z 2:4 izgubili proti Florida Panthers.

Zmage po podaljšku so se veselili vodilni v vzhodni konferenci New York Rangers. Slednji so s 4:3 premagali Buffalo Sabres. Druouvrščeni Boston Bruins so klonili v gosteh proti Minnesoti Wild z 2:3.

Vancouver ima na vrhu zahoda 49 točk, dve manj ima Vegas, pri 44 točkah sta moštvi Dallas Stars in Colorado Avalanche. Na vzhodu s 47 točkami vodijo Rangers s tremi točkami naskoka pred Bostonom. Tretja je še drugi klub iz New Yorka, Islanders so pri 41 točkah.