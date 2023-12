Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so objestnega Moldavca na cesti med Postojno in Razdrtim najprej lovili koprski policisti, ki so novogoriške kolege obvestili, da se osebno vozilo ne odziva na njihove ukaze, da vozi brezobzirno in predrzno in s tem povzroča nevarnost za ostale udeležence v prometu.

Že v Hraščah je vozilo tudi obvozilo stinger in zapeljalo naprej na staro državno cesto čez Rebrnice v smeri Vipave. V smer Vipave in Podnanosa so se tako napotile še patrulje novogoriške policijske uprave, odrejena jim je bila uporaba stingerja. Stinger so medtem v bližini Podnanosa nastavili koprski policisti, ki ga je osebno vozilo prevozilo, po zaustavitvi pa je voznik pobegnil iz vozila. Kmalu so ga prijeli v neposredni bližini in mu odvzeli prostost. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, v zakonitem roku pa ga bodo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Policisti so nato v zaustavljenem vozilu našli šest državljanov Bangladeša, eden od njih se je med nevarno vožnjo lažje poškodoval in so ga oskrbeli v bolnišnici. Državljani Bangladeša so zaprosili za mednarodno zaščito, namestili so jih v azilni dom.