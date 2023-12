Zach Hyman in Evander Kane sta zadela v začetku tretjega dela igre v razmaku 1:08 minute in začela vrnitev naftarjev, ki so po treh porazih v nizu tokrat še drugič zmagali. Vratar gostov Stuart Skinner je zaustavil 31 strelov. »Hitro so zagospodarili na ledu in nam natresli točo zadetkov. Všeč mi je bilo, da se moji fanti niso predali. Vztrajali so pri svoji igri, Skinner pa nas je z odličnimi obrambami držal v igri, da nismo preveč zaostali. V drugi tretjini smo še gradili svojo igro, tretja pa je bila izvrstna,« je po zmagi dejal trener Edmontona, Kris Knoblauch.

Po zmagi s 6:3 v New Jerseyju so naftarji prvič v sezoni dobili dve zaporedni tekmi. »To je bila res velika zmaga za nas,« je dejal Skinner: »Počutim se veliko bolje, ko gremo s tako popotnico na božične počitnice.« Mika Zibanejad je dosegel gol in podajo za rangerje, ki so pred tem zmagali trikrat zaporedoma. Poleg njega sta zadela še Blake Wheeler in Will Cuylle, Chris Kreider pa je prispeval dve podaji. Vratar Jonathan Quick je tekmo končal s 24 obrambami, kar je zanj prvi redni poraz v sezoni.

Detroit je bil po kazenski strelih s 7:6 boljši od Philadelphie, junak večera je bil Patrick Kane, ki je dosegel dva gola v rednem delu, uspešno je tudi izvedel kazenski strel. Dylan Larkin pa je za domače zadel za podaljšek, potem ko so zapravili prednost kar štirih zadetkov. Vratar Detroita James Reimer je zbral 37 obramb.

V Winnipegu so domači Jets visoko, s 5:1 odpravili Boston Bruins, drugo najboljšo ekipo vzhoda, ter se povzpeli na tretje mesto v zahodni konferenci. Nino Niederreiter je zadel dvakrat z igralcem več na ledu, dodal pa je tudi podajo, Gabriel Vilardi pa je z golom in podajo zadel še na peti zaporedni tekmi. Med strelce sta se vpisala še Josh Morrissey in Adam Lowry, Mark Scheifele pa je k zmagi prispeval dve podaji.

V Chicagu so domači Blackhawks z 2:5 izgubili proti Montreal Canadiens, za katere so Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki in David Savard vsak dosegli po gol in podajo, vratar Cayden Primeau pa je ubranil 19 strelov.